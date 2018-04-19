北市動物友善空間績效灌水？議員：吹牛吹很大

2018-04-19 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市動保處3年前首創動物友善空間標章，但台北市議員潘懷宗下午在議會質詢指出，北市動保處對外表示有460名業者加入計畫，但若扣除本來就與動物相關的行業，例如動物醫院、寵物美容、寵物旅館、動物咖啡館、寵物市集後，實際卻僅剩54家業者，潘懷宗說，市府曾舉行記者會行銷推動績效，其實是灌水、吹牛吹很大。

市府的寵物空間標章設有橘標和藍標兩種標章，橘色貼紙主要標示與寵物相關業者，如動物醫院、寵物用品店與醫療診所；藍色貼紙則與寵物無關產業。潘懷宗說， 動保處所說的460家，其中屬於橘色貼紙共有406家為寵物相關行業，占總計88％，藍色貼紙則僅有54家，約12％

潘懷宗說，藍色貼紙其中還有4處為個人計程車，直批政策灌水太大。如果只是為了數字好看，何不把所有公車路線、捷運也加進去，反正能裝籠進出，能攜帶寵物同行，也都算進入，數字不是更好看，但其實是灌水。

潘懷宗也發現，屬A類的寵物業相關的業者，市府發出了406張友善空間標章，雖然比非寵物相關行業多出7.5倍多，但若對照北市特定寵物服務業的清冊，目前登記家數共4240家，相較之下友善標章之核發也僅達9.58%，比例又過少。潘懷宗指出，市府的政績不要膨風，有欺騙民眾之嫌。