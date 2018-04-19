板橋浮洲、溪崑地區交通亂 台65線新增浮洲匝道

2018-04-19 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



台65線因未設有南向往樹林的匝道，導致需往返板橋、樹林的民眾需要繞路返回樹林，加上浮洲合宜住宅陸續交屋，造成板橋浮洲、溪崑地區交通大亂；新北市政府爭取將增設浮洲上下匝道列為前瞻計畫，公路總局正排定審核委員會議，預計今年可望定案通過，明年動工，最快1年半完工。

綠營立委蘇巧慧、羅致政、張宏陸和市議員廖本煙、何博文、陳世榮，以及板橋浮洲地區的里長多人，前往浮洲合宜住宅旁的合宜一路、板城路口會勘；蘇巧慧表示，由於台65線靠近浮州橋端處沒有開設南向匝道，許多樹林地區民眾大嘆「回家的路好遙遠」，最遠還得繞行到土城，才能夠順利返回樹林地區。

羅致政表示，浮洲合宜住宅將會有上萬人陸續進住，勢必造成附近交通嚴重衝擊。

廖本煙表示，之前即一再向市府反應有增設浮洲匝道的迫切需求，問題卻卡在公路總局遲遲未完成審核。

新北市新工處長詹榮峰表示，早在104年3月即啟動台65線增設浮洲地區北上、南下匝道的可行性評估，並在106年2月提報前瞻計劃，爭取中央協助。

公路總局第一區養護工程處副處長陳貴芳表示，案經與市府3次初審協商溝通，市府已備齊相關要件，現在就等排定審議委員會議時間，進行審核；工程總預算為4.5億元。

詹榮峰表示，希望今年完成審核，匝道工程程由公路總局負責承造，聯絡道路則由市府負責，希望能在明年動工，最快於1年半完工。