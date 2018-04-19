親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

你可能是接觸者嗎？麻疹確診行蹤、前因後果一次看

大陸軍演兩岸緊張 丁守中：更應辦雙城論壇

2018-04-19 19:22聯合報 記者楊正海╱即時報導

大陸高調軍演，兩岸關係陷緊張，台北市長擬參選人丁守中今接受飛碟電台專訪時指出，今年雙城論壇應該按時程舉辦，不應延期，兩岸愈緊張，民間就要愈多交流。

丁守中說，雙城論壇不只台北上海辦雙城論壇，若他當選台北市長，將和北京、深圳、杭州辦雙城論壇，只要有助於壯大台商力量的城市，都要辦雙城論壇。同時也和國際城市交流，才能提升台北市的競爭力。

國民黨台北市長初選進行中，「卡丁」聲不斷，認為丁守中不夠強，代表國民黨選不會贏；對此，丁守中認為，等初選結束，這些就會告一段落，畢竟初選會有競爭，他承認自己不是明星，沒有光環，但他在立法院問政，沒有輸過誰，而且過去有人有明星光環，選上後對城市實質進展不大，像台北市長柯文哲是網紅，聲量最大，但城市評比黯淡。

至於「卡丁」背後是否有特定力量在運作，丁說， 台北這場仗很艱困，團結都不一定打贏，何況不團結，他相信選舉會有競爭，誰幫誰難免會放話，但比起民進黨還互告，已經好多了。

過去台北市長選舉是指標，候選人必須要有光環，要有外溢效果，除了自己勝選，還有讓選舉升溫，主持人問丁能否做到，丁守中說，過去期待選舉是母鷄帶小雞，有光環、有明星，但真正選舉還是要靠自己，且國民黨現在沒有資源，市議員、市長等各地參選人，每人都要做「戰鬥鷄」，只有靠團隊合作，否則國民黨非執政，在中央地方都沒有資源，每人都要是「戰鬥鷄」。

選舉雙城論壇丁守中

相關新聞

獨／大巨蛋移樹延宕 遠雄反擊：市府自己移

2018-04-19 17:51

柯文哲抱怨：被問台灣價值很煩 深澳電廠是講幹話

2018-04-19 16:30

板橋浮洲、溪崑地區交通亂 台65線新增浮洲匝道

2018-04-19 19:23

新莊號誌燈設置多波折 耗時三年才完工

2018-04-19 19:01

議員贈小提琴 勉勵石門孩子用樂聲回饋鄉里

2018-04-19 19:00

金瓜石公廁排水惡臭飄校園 遊客、學生受影響

2018-04-19 19:00

汐止有線電視數位化 監控設備正式上線

2018-04-19 18:58

剛補完又壓破路 淡水自來水管漏釀路基掏空

2018-04-19 18:57

北市議員喊227體育班級「班班有教練」 教育局只聘90個

2018-04-19 18:50

台灣捐血率全球第一 2018血液安全會議在台北

2018-04-19 17:49

23日流星雨 陽明山小油坑、擎天崗將機動交管

2018-04-19 16:45

新北市紀錄片獎12強出爐 朱立倫頒獎不忘談深澳

2018-04-19 16:29

施政成果影片濃濃「長輩風」！網友：讓大家吐槽笑笑

2018-04-19 14:57

花400萬修建採光玻璃公廁 李婉鈺：晚上看屁股？

2018-04-19 14:44

遊客走不進紀州庵 里長促帶狀觀光

2018-04-19 14:18

遭警吃豆腐才反擊？李婉鈺：對，有畫面啊

2018-04-19 12:50

北市和平西路及萬大路 明後天起新增、變換捷運工區

2018-04-19 12:36

北市停車格全收費 柯文哲信誓旦旦：現在公投一定過

2018-04-19 12:03

里長盼促帶狀觀光 市府成立專案小組

2018-04-19 10:04

三峽龍學甲蟲公園啟用 可滑可爬跳

2018-04-19 00:02

北市斯文里三期都更 將如期拆屋

2018-04-18 23:56

「台灣龍珠」基隆嶼海漂垃圾 300人下月淨灘

2018-04-18 23:53

促轉會選址近學校 里民嗆反對到底

2018-04-18 23:48

公幼看得到、讀不到 柯：確實怪怪的

2018-04-18 23:41

熊讚新造型 多了眉毛、少了白毛

2018-04-18 23:33

提高周轉 北市2公營停車場費率調整

2018-04-18 23:26

大數據運用╱北市分析「類捷運」公車 改善交通

2018-04-18 23:12

大數據運用╱分析使用者需求 新北廣泛應用各領域

2018-04-18 23:11

影／夜訪女王頭 今晚試燈璀璨亮眼

2018-04-18 21:52

泰山人行天橋拆不拆 先封一個月看反應

2018-04-18 21:43

金山第7處銀髮俱樂部啟用 長輩天天歡唱

2018-04-18 21:42

訪平溪天燈代工家庭 侯:市府讓天燈走向國際

2018-04-18 21:42

高速公路牆油漆剝落 沿汐止福德三路要清洗

2018-04-18 21:41

關懷偏鄉銀髮族 瑞芳獅子會贊助里共餐經費

2018-04-18 21:41

「熊讚」新造型 多了眉毛少了白毛

2018-04-18 20:16

北市府員工向媒體爆料 每年「議會協調案件」達2.5萬件

2018-04-18 19:17

已故立委盧修一新書 引發參選議員雙姝互嗆

2018-04-18 18:02

陽明山這間木屋像度假民宿 原來是消防分隊新廳舍

2018-04-18 17:46

龍學甲蟲公園啟用 新北最新遛小孩去處

2018-04-18 12:25
看更多

熱門文章

鐵票倉怒了！高雄大海報：民進黨不倒 經濟不會好

2018-04-19 13:02

延宕7年國2甲「天空斷橋」要動了 鄭文燦：下月中開工

2018-04-18 22:45

這座橋蓋了16年 影子都還沒看到

2018-04-19 16:37

遭警吃豆腐才反擊？李婉鈺：對，有畫面啊

2018-04-19 12:50

屏東小綠人脫單成功 將前進坎城揚威國際

2018-04-19 09:31

獨／大巨蛋移樹延宕 遠雄反擊：市府自己移

2018-04-19 17:51

費玉清不道晚安了！陸軍東指部晚安曲有原民fu

2018-04-19 12:01

民進黨掀風暴 黃建閎、李寶銀擬脫黨選彰化縣議員

2018-04-19 15:34

大崩山阻斷 鹿山、鹿湖辛酸回家之路迢迢

2018-04-18 20:43

「因案在押」連兩次會期確定缺席 桃市議員不必解職

2018-04-18 20:40

年金改革7月1日上路 南投退休公務員擔心衝擊生計

2018-04-19 16:35

柯文哲抱怨：被問台灣價值很煩 深澳電廠是講幹話

2018-04-19 16:30

「羅」前立委要參選高市長初選 不是羅志明！是羅傳進

2018-04-18 23:27

影╱賣畫助燈會議員質疑「不清不楚」 張花冠：讓人寒心

2018-04-18 21:22

影╱熱褲妹騎上快速道路 向警哭訴：導航害的啦！

2018-04-19 12:51

影／夜訪女王頭 今晚試燈璀璨亮眼

2018-04-18 21:52

影╱屏東「第一鮪」來了！第一年當船長就拔得頭籌

2018-04-19 17:18

嘉義高商疑食物中毒 學生就診人數破200人

2018-04-19 19:06

台中綠營西屯議員初選民調 龍系黃淑芬驚險入圍

2018-04-19 12:20

施政成果影片濃濃「長輩風」！網友：讓大家吐槽笑笑

2018-04-19 14:57

花400萬修建採光玻璃公廁 李婉鈺：晚上看屁股？

2018-04-19 14:44

宣導交通安全 林陵三：不要派沒事幹的老師參加講習

2018-04-19 16:39

民批輕軌縮路權 高市：動線調整不影響

2018-04-19 14:12

大甲媽到明道大學 百尺巨龍相迎吸睛

2018-04-19 10:45

「熊讚」新造型 多了眉毛少了白毛

2018-04-18 20:16

嘉商疑食物中毒百人受害 午餐供應商暫停出貨

2018-04-19 10:30

影╱忙選舉？苗栗縣民安4號演習 民意代表無人「捧場」

2018-04-19 16:56

繫船柱變青蛙…駁二塗鴉地景成打卡新熱點

2018-04-19 00:36

「台灣龍珠」基隆嶼海漂垃圾 300人下月淨灘

2018-04-18 23:53

23日流星雨 陽明山小油坑、擎天崗將機動交管

2018-04-19 16:45

北市停車格全收費 柯文哲信誓旦旦：現在公投一定過

2018-04-19 12:03

民進黨台中太平區民調 蔡耀頡、張玉嬿強勢出線

2018-04-19 12:03

全台唯一不在元宵節提花燈的節慶 頭份四月八好熱鬧

2018-04-19 13:46

一年14萬通「來亂的」 桃園119接不完講幹話、訴苦電話

2018-04-19 11:19

周日來淡水 穿浴衣逛日式古蹟建築

2018-04-19 00:02

大甲媽回鑾 小兒麻痺女克服困難躦轎

2018-04-18 20:14

整頓台灣大道壅塞 21日起往西往南各1處禁止左轉

2018-04-19 08:17

台中綠營民調今最後一波 東南區與北屯8人爭6席

2018-04-19 11:25

提高周轉 北市2公營停車場費率調整

2018-04-18 23:26

北市和平西路及萬大路 明後天起新增、變換捷運工區

2018-04-19 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top