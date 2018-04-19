北市和平西路及萬大路 明後天起新增、變換捷運工區

2018-04-19 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



捷運萬大線去年7月起陸續於沿線各站周邊架設圍籬、施作地下連續壁，並維持一定車道數供車輛通行；其中植物園站旁的和平西路二段也將從明天（20日）晚上10時起增設施工圍籬，3車道將變2車道；加蚋站所在的萬大路施工圍籬則於後天（21日）下午改換到道路中間，仍預留南北向各2車道通行。北市捷運局表示，新增或變更工區的路段將有禁止轉彎或禁停等限制，會加派義交協助交通指揮。

萬大線於北市的地下工程包含中正紀念堂站、植物園站、廈安站及加蚋站，南海路、西藏路、萬大路部分區段為施作地下連續壁陸續於道路兩側、中央架設圍籬至今，部份維持原有車道數或縮減，捷運局預估工區車道要完全復原至少需要3到5年。

捷運局表示，和平西路二段東側（靠植物園側）明天晚上10時起將增設施工圍籬，將占用人行道及慢車道，車道標線也將重新繪製，往龍山寺方向的車道數則會從原有3車道改為2車道，民眾開車在上下班尖峰時段可改走三元街轉汀州路、莒光路作為替代道路；而施工期間，原設於路旁的汽、機車停車格也將取消，並新增禁停紅線於工區邊緣。