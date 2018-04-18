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別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

已故立委盧修一新書 引發參選議員雙姝互嗆

2018-04-18 18:02聯合報 記者王敏旭╱即時報導

已故前立委盧修一近期新書《盧修一與他的時代》要出版，內文有爆料國民黨新北市參選人侯友宜在北市中山分局刑事組長任內，用催淚瓦斯逼黨外人士交黑名單，沒想到市議員參選人江怡臻、戴瑋姍都在臉書發文，成了雙姝互嗆的局面。

2006年蘇貞昌擔任行政院長，重用侯友宜當警政署長，並宣示「半年時間沒有讓民眾感受到治安好起來，就將下台，並且永遠退出政壇。」。

江怡臻說，侯讓蘇不用下台、退出政壇，甚至還能角逐2008年大選、2018新北市長。如果侯友宜這樣對待盧修一，重用侯的蘇貞昌不就成為忘恩負義的人？

江怡臻表示，1997年台北縣長選前之夜，選情告急的民進黨，因盧修一的驚天一跪，讓蘇貞昌順利當選，盧是蘇政治生涯的大恩人，用時代背景不同的歷史，檢討現在的侯友宜，這不是為了選舉，什麼才是為了選舉？

戴瑋姍指出，這樣的批評，不但是替自己炒作初選知名度，對侯友宜來說，是打人喊救人，侯在威權時期抓異議份子、追緝海外黑名單，過去是國民黨成就了侯友宜；現在仍是國民黨成全了侯友宜。

戴瑋姍說，台灣民主史上侯友宜選擇成為阻撓者，別消費鄭南榕、盧修一來轉移焦點，不該拿民主前輩們的血淚，為選舉洗撒的淨水。

民進黨市議員參選人戴瑋姍(左起)、國民黨市議員參選人江怡臻，2人都因為已故前立委...
民進黨市議員參選人戴瑋姍(左起)、國民黨市議員參選人江怡臻，2人都因為已故前立委盧修一近期新書《盧修一與他的時代》要出版在臉書發文。圖／翻攝戴瑋姍、江怡臻臉書
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侯友宜選舉蘇貞昌

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