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減塑從青年開始 北市環保局入校園推廣

2018-04-18 16:41中央社 台北18日電

為響應地球日「終結塑膠汙染」倡議，台北市政府環保局21日將在四四南村舉辦「吾居無塑，青年行動」環保市集，並邀請綠色企業與環保達人進入大學校園舉辦講座，推廣減塑行動。

環保市集下午1時開始，市集攤位將展示取代一次性塑膠產品的居家生活用品，包括多次性使用食物袋、環保竹吸管等，還有呼應減塑的「簡單生活市集」獨立品牌攤商和長期響應環境保護議題的商家與民間團體。

參加環保市集的民眾，還可現場報名棉繩飲料提袋、蜂蠟保鮮膜或禪繞手作紙袋的免費DIY體驗課程。

「吾居無塑，青年行動」講座將於5月7、8日在台北市立大學、9日在陽明大學、21日在台灣師範大學、24日於台灣大學舉辦。

講座將探討塑膠汙染對環境的影響、如何減少日常生活的塑膠使用、替代塑膠產品的使用方式等。

由於海洋塑膠汙染問題日益引起關注，後3場講座將邀請寶島淨鄉團團長林藝主講「減塑淨灘『藝』起來－從沒想過的創意環保行動」、RE-THINK創辦人黃之揚主講「海灘髒到底干我何事？海島子民必修的垃圾課」，以及台灣環境資訊協會推廣組前組長劉欣維主講「你有塑嗎？大海累了吞不下去了」。

「吾居無塑，青年行動」活動詳情可上「2018環境教育活動」臉書粉絲團查詢。

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