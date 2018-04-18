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明信片寫給媽媽的話 換兒童新樂園遊樂券

2018-04-18 15:16中央社 台北18日電

兒童新樂園為慶祝母親節，將贈送限量母親節明信片。小朋友寫下給媽媽的話之後，把明信片投進專屬郵筒，園方會將明信片寄給媽媽，收到的明信片還可兌換2張單次免費遊樂券。

兒童新樂園指出，國小6年級（含）以下小朋友於4月21日至4月30日到園區遊客服務中心，可領取一張母親節明信片，寫下想對媽媽說的話。明信片平日限量100張、假日限量300張，每人限領一次，送完為止。

兒童新樂園表示，小朋友把明信片投入園區專屬郵筒後，園方會將明信片統一寄出，把最有溫度的明信片傳遞給最棒的媽媽們。

5月1日到5月31日，收到明信片的媽媽和小朋友，可持明信片到遊客中心兌換2張單次免費遊樂券。每張遊樂券可於編號1到13號的大型遊樂設施中，任選一項、體驗一次。

另外，4月底到12月底，三麗鷗家族新成員哈妮鹿將進駐兒童新樂園，使銀河號遊園列車變身為哈妮鹿派對列車。

兒童新樂園表示，哈妮鹿出生在散發著薄荷綠極光的夜晚，喜歡唱歌、喜歡水果，對各種事物都充滿好奇，而且有一顆善良的心。三麗鷗公司這次專為兒童新樂園量身打造哈妮鹿主視覺，讓牠戴著派對帽，帶領好朋友們一起搭乘專屬的派對列車。

兒童新樂園指出，從遊園列車牆面、月台、出入口到車廂，都有哈妮鹿和好朋友們的身影，車廂內也懸掛三角形派對小旗幟，歡迎小朋友前來參加哈妮鹿的派對。

兒童新樂園列車母親節

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