淡海二期新北接手開發 議員盼檢討重整

2018-04-17 20:33 觀天下 記者許端驛／淡水報導



新北市政府打算接手向中央開發淡海二期主導權，市議員鄭宇恩認為，二期開發是否其必要性，都是值得討論的重點。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 內政部營建署從民國八十一年開始執行淡海新市鎮開發計劃，淡海新市鎮特區分為兩期、4區開發，不過對於新北市政府打算接手向中央開發二期主導權，要如何規劃，市議員鄭宇恩認為，二期開發是否其必要性，或是範圍必需再進行重整，這些都是值得討論的重點。

為了紓解台北都會區中心都市成長壓力，配合土地儲備制度，解決都會區住宅不足及房價飆漲問題，內政部營建署從民國八十一年開始執行淡海新市鎮開發計劃，而目前淡海新市鎮特區，分為兩期、4區開發，採區段徵收方式辦理，雖然目前一期已經完成徵收，不過對於新北市政府打算接手向中央開發二期主導權，要如何規劃，市長朱立倫則說還要與中央營建署進行協調。

市議員鄭宇恩表示，目前淡海新市鎮一期面積為446公頃，二期更大有1167公頃，而一期已完成徵收、開發，二期開發仍在進行二階環評。一期土地使用率只有五成，二期開發是否其必要性，或是範圍必需再進行重整，這些都是值得討論的重點。

市議員鄭宇恩指出，目前淡海一期都還沒有開完成，就要來開始進行開發第二期，這樣對於淡海一、二期都不會有好的結果，因此議員也希望政府能夠確切檢討二期的開發範圍，讓一期人口達到一定的標準，再進行二期的開發，也期盼政府能夠召開會議，真正了解到二期地方上的需求，研擬一套適合的開發方式。