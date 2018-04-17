再現貢寮老街風華 日本專家分享經驗
貢寮老街是早期在地居民聚集採買的聚落，不過，隨著時代變遷，老街逐漸沒落，人口也外移嚴重，如何重生，再現老街風華，市府城鄉局今(17)日也邀請日本地方創生專家山崎亮老師來到老街走訪並且經驗分享，市議員林裔綺也陪同介紹，一開始還用了簡單日語和老師打招呼。
市議員林裔綺表示，貢寮老人街人口外流嚴重，而這條承載著幾百年歷史的貢寮老街，卻因為時代變遷顯的沒落蕭條，所以，市府城鄉局不但成立駐地工作站，也希望能夠借鏡日本在地創生成功的經驗，讓貢寮老街再現風華。
林裔綺指出，希望山崎亮老師能針對老街的在地特色，提供意見及經驗分享，透過實質上的在地創生，將老街還有另一項在地特色水梯田納入，讓貢寮能再是一個新生命的展現。
日本地方創生專家山崎亮老師說，從火車站一路走過來，對貢寮的第一印象是被大自然環保，也希望能多花一點時間在這裡多走走，再走一下聚落，因為，一定會有很多歷史的痕跡或是當地民情文化，並且進一步去訪問地方居民及耆老。
接著一群人走進了老街，議員也特別介紹了這間在地商店，指著上頭的串珠作品，介紹都是居民自己的手工藝，老闆娘也很好客，送了日本來的朋友一個卡片套，而老師也希望多接觸走聚落，了解更多的當地民情文化。
市府城鄉局也將活化老街的閒置空間，像是中間這一間荒廢老屋，將著手打造為書店，在地人希望把過去的歷史生活找回來，從老東西去創生，聚落重生，活絡老街。
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