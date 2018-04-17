再現貢寮老街風華 日本專家分享經驗

2018-04-17 20:32 觀天下 記者陳惠玲／貢寮報導



新北市府城鄉局邀請日本地方創生專家山崎亮老師來到老街走訪並且經驗分享，盼能再重生，再現老街風華。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 貢寮老街是早期在地居民聚集採買的聚落，不過，隨著時代變遷，老街逐漸沒落，人口也外移嚴重，如何重生，再現老街風華，市府城鄉局今(17)日也邀請日本地方創生專家山崎亮老師來到老街走訪並且經驗分享，市議員林裔綺也陪同介紹，一開始還用了簡單日語和老師打招呼。

市議員林裔綺表示，貢寮老人街人口外流嚴重，而這條承載著幾百年歷史的貢寮老街，卻因為時代變遷顯的沒落蕭條，所以，市府城鄉局不但成立駐地工作站，也希望能夠借鏡日本在地創生成功的經驗，讓貢寮老街再現風華。

林裔綺指出，希望山崎亮老師能針對老街的在地特色，提供意見及經驗分享，透過實質上的在地創生，將老街還有另一項在地特色水梯田納入，讓貢寮能再是一個新生命的展現。

日本地方創生專家山崎亮老師說，從火車站一路走過來，對貢寮的第一印象是被大自然環保，也希望能多花一點時間在這裡多走走，再走一下聚落，因為，一定會有很多歷史的痕跡或是當地民情文化，並且進一步去訪問地方居民及耆老。

接著一群人走進了老街，議員也特別介紹了這間在地商店，指著上頭的串珠作品，介紹都是居民自己的手工藝，老闆娘也很好客，送了日本來的朋友一個卡片套，而老師也希望多接觸走聚落，了解更多的當地民情文化。

市府城鄉局也將活化老街的閒置空間，像是中間這一間荒廢老屋，將著手打造為書店，在地人希望把過去的歷史生活找回來，從老東西去創生，聚落重生，活絡老街。