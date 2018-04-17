台灣8年邁超高齡 朱立倫：醫療資源均衡分配是重點

2018-04-17 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



據內政部統計，台灣將於8年後邁入「超高齡社會」。新北市政會議今天由衛生局長林奇宏報告因應新北市迎接超高齡社會的挑戰與機會，市長朱立倫也表示，這是台灣、全世界已開發國家面臨的挑戰，雖然新北市為強化醫療資源，已增加3175張病床，但後續的醫療資源區域均衡分配才是重點。

新北市衛生局林奇宏表示，台灣已正式邁入高齡社會，8年內將邁入超高齡社會，不只要重視急性醫療處置，還要聚焦慢性疾病管理，此外，也不再只是重視大區域醫療體系佈建，還需落實民眾在地醫療權益。

面對超高齡社會的挑戰，朱立倫指出，當初上任時就在推在地醫療，要強化醫療資源，過去因急重症病床區域分配不公的問題做調整，也增加3175張病床，是六都病床增加最多，但光靠增加病床，無法完整解決超高齡社會，應該要去做後續合理分配，其中包括區域均衡。