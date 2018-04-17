親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

姑姪戀？交往多年女友竟是姑姑 男子嘆「世界真小」

評／顏值、態度，還是社會經驗？審判者的偏見

台灣8年邁超高齡 朱立倫：醫療資源均衡分配是重點

2018-04-17 11:27聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

據內政部統計，台灣將於8年後邁入「超高齡社會」。新北市政會議今天由衛生局長林奇宏報告因應新北市迎接超高齡社會的挑戰與機會，市長朱立倫也表示，這是台灣、全世界已開發國家面臨的挑戰，雖然新北市為強化醫療資源，已增加3175張病床，但後續的醫療資源區域均衡分配才是重點。

新北市衛生局林奇宏表示，台灣已正式邁入高齡社會，8年內將邁入超高齡社會，不只要重視急性醫療處置，還要聚焦慢性疾病管理，此外，也不再只是重視大區域醫療體系佈建，還需落實民眾在地醫療權益。

面對超高齡社會的挑戰，朱立倫指出，當初上任時就在推在地醫療，要強化醫療資源，過去因急重症病床區域分配不公的問題做調整，也增加3175張病床，是六都病床增加最多，但光靠增加病床，無法完整解決超高齡社會，應該要去做後續合理分配，其中包括區域均衡。

朱立倫解釋，新北市有很多高齡長者都生活在偏鄉地區，要如何運用民間資源去投入車輛？車輛的「移動式診間」能將偏鄉衛生所提升為在地醫療中心，至於人力不足部分，則是結合社會局資源，讓長者能有更多志工幫忙，希望走向一個全能照護，從醫療、復健到社工照顧，「把醫療跟長照結合在一起。」

朱立倫希望未來走向全能照護。記者張曼蘋／攝影
朱立倫希望未來走向全能照護。記者張曼蘋／攝影
分享

朱立倫

相關新聞

網諷參選海報凍齡修很大 王致雅：歲月是把殺豬刀

2018-04-17 11:25

百聞不如「一件」 外師教石膏修復

2018-04-17 09:44

愛盲工坊搬家到頂埔站 可搭捷運上班了

2018-04-17 09:40

萬里蟹紅了 漁民笑荷包失血 賺到朋友

2018-04-17 00:21

禁一次性餐具後 北市將推減少廚餘

2018-04-16 23:54

新北推電動機車格 5月1日起誤停開罰

2018-04-16 23:52

特公盟建議家長：關心孩子玩 別只顧滑手機

2018-04-16 23:45

家長陳情1年後如願 三峽龍學公園「大甲蟲」明啟用

2018-04-16 23:39

違反勞基法越多卻罰越少？ 北市勞動局道歉：有疏失

2018-04-16 19:49

石門區防災整備 副市長坐陣盼備而不用

2018-04-16 19:30

海砂屋封閉兩年 汐止自強活動中心要拆

2018-04-16 19:30

枋腳溪續封溪 貢寮成立護漁志工隊

2018-04-16 19:29

瑞芳通勤族有福了 跳蛙公車今首航

2018-04-16 19:29

路基軟坑洞難補 淡水民眾盼能改善

2018-04-16 19:27

柯文哲拍反毒宣導短片 抬頭望天表情略顯生澀

2018-04-16 18:24

北市老人共餐人數疑灌水 社會局長被酸「男版吳音寧」

2018-04-16 17:25

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

全國第一個！新北積淹水監測平台上線

2018-04-16 14:33

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

穿短褲上班節能減碳？柯Ｐ：穿短褲也是可以

2018-04-16 11:47

北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25

新北戶政所千人健行 表揚績優志工

2018-04-16 01:04

全新棒球桌遊 陳金鋒陪爺奶玩

2018-04-16 00:57

淡海輕軌夜間試車 網友興奮直擊

2018-04-16 00:55

北市象山步道 5月起禁菸

2018-04-16 00:11

新造型後天亮相…「熊讚」微整形被罵醜 「非定案稿」

2018-04-16 00:10

小廚師與柯阿伯 一起宣導食安心

2018-04-16 00:00

耐震評估太頻繁？ 專家：別過頭

2018-04-15 23:38

強制耐震評估2年1次 北市府反對

2018-04-15 23:34
看更多

熱門文章

「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

2018-04-16 21:12

這樣吃法低薪還怪政府？網友嘆：實在太浪費了

2018-04-16 20:58

小學生調查：昔日約會熱點 95％台中人不去了

2018-04-17 06:46

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

桃園「海螺文化館」設計圖爆抄襲 市府：若侵權會求償

2018-04-16 17:24

全國最大蚊子館北港中央市場大樓 活化成商旅變亮點

2018-04-16 20:35

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28

身分證卡卡 苗栗縣冠軍棒球隊險失格

2018-04-16 18:27

高雄輕軌經美術館豪宅區 居民憂影響交通生活

2018-04-16 20:25

燿華電子管線漏強鹼廢液 宜縣府鐵腕開罰257.4萬

2018-04-16 19:29

違反勞基法越多卻罰越少？ 北市勞動局道歉：有疏失

2018-04-16 19:49

多家餐飲名店 進駐高雄賣場

2018-04-16 22:57

南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

網諷參選海報凍齡修很大 王致雅：歲月是把殺豬刀

2018-04-17 11:25

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03

北市老人共餐人數疑灌水 社會局長被酸「男版吳音寧」

2018-04-16 17:25

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

建造新臺華輪有眉目 台澎交通更快更舒適

2018-04-16 20:07

國民黨南市議員第三選區初選出爐 尤榮智險勝

2018-04-16 12:55

大甲媽祖抵嘉義 崙仔大橋萬頭攢動爭迎駕

2018-04-16 16:07

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

豐樂雕塑公園水池發惡臭 市府清汙籲別再餵魚龜

2018-04-17 07:14

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

下屆鄉長市長選舉 彰化縣國民兩黨都步步為營

2018-04-16 23:07

北市象山步道 5月起禁菸

2018-04-16 00:11

林佳龍：市府將積極促成行政院與立法院遷到中部

2018-04-16 16:04

金門海帶大豐收 友情價3斤100元

2018-04-17 00:22

政治酬庸？ 議員：金酒宛如縣長私產

2018-04-17 00:21

大甲媽祖來新港 同志族群妝扮彩虹仙女迎駕

2018-04-16 18:20

動物屍水外流、蒸煮又惡臭 立委質問：落伍化製到何時？

2018-04-16 19:50

金酒又換董座 選前換人為哪樁

2018-04-17 00:21

大甲媽大軍 數十萬人湧進新港

2018-04-16 23:48

這路段去年發生24件車禍 彰化警方將加強取締闖紅燈

2018-04-17 08:13

萬里蟹紅了 漁民笑荷包失血 賺到朋友

2018-04-17 00:21

台南1放山雞土雞場 確診H5N2撲殺1萬隻

2018-04-16 17:54

新北推電動機車格 5月1日起誤停開罰

2018-04-16 23:52

平地也能種哇沙米 蓮心園培訓青農與身障者

2018-04-17 07:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top