網諷參選海報凍齡修很大 王致雅：歲月是把殺豬刀

2018-04-17 11:25 聯合新聞網 綜合報導



國民黨台北市議員參選人王致雅，近日因競選海報修圖問題遭網友調侃。圖擷自 王致雅臉書 分享 facebook

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅，近日因競選廣告海報修片，遭網友諷剌是「阿嫲幫孫女拜票」。王致雅出面回應指出：「瑞凡我回不去了、歲月是把殺豬刀、選舉真是累人」，她並承諾將進減肥工廠維修，還她設計師一個公道。

網友在《爆料公社》上傳一張照片，台北市議員參選人王致雅正在自己的競選廣告看板前拜票，網友看了紛紛調侃：「現在很多人都靠美肌過日子，政治人物也跟得上流行唷」、「阿嬤幫孫女拜票嗎！？」「參選人不自己出來拜票，請媽媽出來也太不孝」、「選的人跟事實不符，當選無效？」、「如同政治一樣都是虛幻的…假」、「這樣會落選要蓋章，X怎麼找不到人」、「你的事，我來拼，我的圖，你別管」。

王致雅16日晚間也針對此事在臉書發文回應，她說：「瑞凡我回不去了、歲月是把殺豬刀、選舉真是累人」、「我以後一定會好好學修圖」、她也戲稱：「這就是選前選後的差別」、「現實總是殘酷、修圖總是美好」。

她也表示對設計師表示歉意，她指出，因為太認真跑攤，才讓大家說設計師（修圖）很隨便，她還承諾：「三個禮拜之內我會進減肥工廠維修，還我設計師一個公道！」她表示目標是三個禮拜(5/4)減重3公斤：「如果達不到目標，開放領取200杯油切綠茶（30元以下）」。