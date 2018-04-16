台北時尚新創中心開幕 展現時尚軟實力

2018-04-16 18:40 中央社 台北16日電



位於花博公園圓山新創產業聚落的「台北時尚新創中心fashionBlock Taipei」16日正式開幕，為國內時尚、設計領域提供「零到一」的創業服務，協助培育具國際市場競爭力的台灣新銳品牌。 中央社（台北市產發局提供） 分享 facebook 位於花博園區的「台北時尚新創中心」今天面世，未來還將成立全台首間專業時尚展示間「Taipei Showroom」，化身新時裝產業前導力量，讓世界看見台灣時裝設計軟實力。

位於花博公園圓山新創產業聚落的「台北時尚新創中心fashionBlock Taipei」今天正式開幕，佔地約270坪，為國內時尚、設計領域提供「零到一」的創業服務，協助培育具國際市場競爭力的台灣新銳品牌。

台北市會展產業發展基金會今天發布新聞稿表示，「台北時尚新創中心」是由台北市產發局攜手台北市時裝協會共同合作創設，盼藉此讓更多年輕設計師掌握打造品牌關鍵知識，使北市成為亞洲品牌之都。

會展基金會說明，「台北時尚新創中心」空間除為時尚、設計圈提供工作區域外；也具提供時尚設計專業顧問、同行交流、品牌能量整合的特殊機會；每月還將定期舉辦講座論壇和媒合會等，讓具天分和市場競爭力的年輕設計師可獲得進一步諮詢與資源。

產發局局長林崇傑表示，「台北時尚新創中心」也將成立國內首間專業時尚展示間「Taipei Showroom」，將台北時裝設計更有效率地介紹給國內外時尚傳媒，藉由媒體宣傳以快速協助品牌曝光，讓世界看見台灣時尚文化軟實力。

台北市時裝協會也說，今年度已規劃舉辦「MasterClass」、「風格講座Style Talk」與「時裝創投媒合會Style Pitch」等講座活動，結合設計和藝術領域，讓「台北時尚新創中心」成為創意及能量聚集點。

台北時尚新創中心現正招募更多時尚品牌進駐，會展基金會指出，目前已入駐品牌包含BLACK TAILORS小黑尾巴、SEW INCORPORATION 縫縫等，透過整體空間導覽介紹，讓這些潛力設計師分享創意理念。