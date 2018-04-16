親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇一一澄清

台北時尚新創中心開幕 展現時尚軟實力

2018-04-16 18:40中央社 台北16日電

位於花博公園圓山新創產業聚落的「台北時尚新創中心fashionBlock Tai...
位於花博公園圓山新創產業聚落的「台北時尚新創中心fashionBlock Taipei」16日正式開幕，為國內時尚、設計領域提供「零到一」的創業服務，協助培育具國際市場競爭力的台灣新銳品牌。 中央社（台北市產發局提供）
分享
位於花博園區的「台北時尚新創中心」今天面世，未來還將成立全台首間專業時尚展示間「Taipei Showroom」，化身新時裝產業前導力量，讓世界看見台灣時裝設計軟實力。

位於花博公園圓山新創產業聚落的「台北時尚新創中心fashionBlock Taipei」今天正式開幕，佔地約270坪，為國內時尚、設計領域提供「零到一」的創業服務，協助培育具國際市場競爭力的台灣新銳品牌。

台北市會展產業發展基金會今天發布新聞稿表示，「台北時尚新創中心」是由台北市產發局攜手台北市時裝協會共同合作創設，盼藉此讓更多年輕設計師掌握打造品牌關鍵知識，使北市成為亞洲品牌之都。

會展基金會說明，「台北時尚新創中心」空間除為時尚、設計圈提供工作區域外；也具提供時尚設計專業顧問、同行交流、品牌能量整合的特殊機會；每月還將定期舉辦講座論壇和媒合會等，讓具天分和市場競爭力的年輕設計師可獲得進一步諮詢與資源。

產發局局長林崇傑表示，「台北時尚新創中心」也將成立國內首間專業時尚展示間「Taipei Showroom」，將台北時裝設計更有效率地介紹給國內外時尚傳媒，藉由媒體宣傳以快速協助品牌曝光，讓世界看見台灣時尚文化軟實力。

台北市時裝協會也說，今年度已規劃舉辦「MasterClass」、「風格講座Style Talk」與「時裝創投媒合會Style Pitch」等講座活動，結合設計和藝術領域，讓「台北時尚新創中心」成為創意及能量聚集點。

台北時尚新創中心現正招募更多時尚品牌進駐，會展基金會指出，目前已入駐品牌包含BLACK TAILORS小黑尾巴、SEW INCORPORATION 縫縫等，透過整體空間導覽介紹，讓這些潛力設計師分享創意理念。

看見台灣

相關新聞

柯文哲拍反毒宣導短片 抬頭望天表情略顯生澀

2018-04-16 18:24

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

全國第一個！新北積淹水監測平台上線

2018-04-16 14:33

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

穿短褲上班節能減碳？柯Ｐ：穿短褲也是可以

2018-04-16 11:47

北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25

新北戶政所千人健行 表揚績優志工

2018-04-16 01:04

全新棒球桌遊 陳金鋒陪爺奶玩

2018-04-16 00:57

淡海輕軌夜間試車 網友興奮直擊

2018-04-16 00:55

北市象山步道 5月起禁菸

2018-04-16 00:11

新造型後天亮相…「熊讚」微整形被罵醜 「非定案稿」

2018-04-16 00:10

小廚師與柯阿伯 一起宣導食安心

2018-04-16 00:00

耐震評估太頻繁？ 專家：別過頭

2018-04-15 23:38

強制耐震評估2年1次 北市府反對

2018-04-15 23:34

淡海輕軌夜間試車 網友搶拍PO網「終於遇到了」

2018-04-15 16:48

熊讚改版遭曝光 柯文哲：台北市政府沒有秘密

2018-04-15 15:38

柯文哲為食安嘉年華開幕

2018-04-15 15:36

雙北定期票16日啟用 售出逾10萬張

2018-04-15 15:25

柯文哲：支持觀傳局申請熊讚智財權

2018-04-15 15:01

熊讚多12根白毛被罵醜 北市府：18日新造型就亮相

2018-04-15 13:40

母親節疏運 高鐵推「大學生5折孝親優惠列車」

2018-04-15 12:12

潑水沖厄運 新北潑水節封街慶祝

2018-04-15 11:00

利用大數據抓出漏水點 台水研發抓漏軟體有成

2018-04-15 10:59
看更多

熱門文章

大甲媽果真是「雨水媽」才踏入西螺雨水跟著來

2018-04-15 20:09

屏東三大日音樂節人氣高 勝過墾丁音樂季

2018-04-15 22:49

看媽祖遶境 顏寬恒：「不能騙神明」促成跟轎動力

2018-04-15 21:25

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28

基隆嶼封島3年 今夏要重新開放囉

2018-04-15 21:16

勇者！克服小兒麻痺 腳套支架征服百岳

2018-04-16 01:37

桃園「海螺文化館」設計圖爆抄襲 市府：若侵權會求償

2018-04-16 17:24

淡海輕軌夜間試車 網友興奮直擊

2018-04-16 00:55

買下荒地不開發 守護鳥與蛙

2018-04-16 00:34

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

砍樹再種樹? 台中「8年100萬棵樹」又遭質疑

2018-04-15 22:15

竹市「光華迷宮陣」 連居民也搞混

2018-04-16 00:16

綠營明日之星林緗亭 棄選水上鄉長拚連任議員

2018-04-15 22:17

大甲媽祖抵西螺 萬人接駕入城

2018-04-15 19:37

老字號飯店創造驚喜 員工認養空中花園大改造

2018-04-15 22:15

為病母祈福 他背媽祖徒步600公里

2018-04-16 00:09

阿醜老闆娘 港都「鮮」出名

2018-04-16 00:47

封島3年…基隆嶼7月開放 下月先淨灘

2018-04-16 00:13

南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27

穿短褲上班節能減碳？柯Ｐ：穿短褲也是可以

2018-04-16 11:47

花蓮縣道193拓寬花7億 環團：亂花錢債留子孫

2018-04-16 11:37

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

大甲媽遶境彰化 爆數波衝撞

2018-04-15 23:42

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

國民黨南市議員第三選區初選出爐 尤榮智險勝

2018-04-16 12:55

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

高雄萬大工業區19日停水8小時 2萬1千戶快儲水

2018-04-16 10:28

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08

這老闆懂她們的好 中高齡工作真打拚

2018-04-15 23:53

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25

中市太平區路紛雜 連總統也迷路

2018-04-16 00:14

植物人躦轎腳 大甲媽鑾轎抬高高

2018-04-15 23:40

輕軌拉房客 苓雅、前鎮「起新厝」

2018-04-16 00:46

大甲媽祖抵嘉義 崙仔大橋萬頭攢動爭迎駕

2018-04-16 16:07

建商搶進中軟 連鎖餐飲先卡位

2018-04-16 00:19

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03

林佳龍：市府將積極促成行政院與立法院遷到中部

2018-04-16 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top