北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



兒虐事件頻傳。圖／報系資料照 分享 facebook 為了遏止兒虐事件一再發生，各縣市紛紛動起來，不過台北市議員潘懷宗質疑，新北市政府建置「高風險家庭整合型安全網」，還結合大數據分析，提高精準通報率，主動訪查兒少高風險家庭，反觀北市卻還在原地踏步，被動等待社工通報，對孤鳥家庭根本就不管用，要求北市府應盡快建置高風險家庭資料庫。

對此，北市社會局副局長黃清高表示，過去確實有評估過是否要建置資料庫，不過最後仍決定以社工人員第一線直接掌握比較好，未來也會透過兒童的認定虐待指標和篩檢表來協助評估，另也加強市府各局處的協調合作。

根據社會局統計，北市近4年的兒少高風險家庭通案件數始終居高不下，通案件數也從104年的1339件，暴增至106年的1700件，其中今年截至3月底也有397件，包括萬華區、文山區、士林區、北投區及士林區等，都是高風險家庭前五大通報熱區。

至於通報案件類型，則以「貧困、單親、隔代教養」居多，且通報率年年都在提升，其次是家庭關係紊亂、家人有精神疾病或藥酒癮、家人死亡、出走、重病、入獄等。

潘懷宗表示，高風險家庭年年都在增加，但北市對於高風險家庭的處理模式，卻還是停留在中央法規基本規範，也就是社會局為個案通報入口，但若是遇上「孤鳥家庭」(高隔離家庭)，因孩子長期遭家長限制出入，也無相關通報紀錄，社會局的「被動等待通報」機制根本就不管用。

潘懷宗指出，反觀鄰近的新北市就主動建置「高風險家庭整合型安全網」，還運用大數據針對「高風險家庭」進行分析控管，經分析過濾、主動訪查，而非只是被動做在電話前等待，確實已成功發現不少兒虐個案，但台北市如今卻還在狀況外。

潘懷宗強調，在社工人員人力吃緊的情況下，若單靠社工人員通報，根本無法發現、解決兒虐問題，要求北市府應盡快針對高風險家庭進行大數據分析，以避免兒虐事件一再發生。

對此，黃清高表示，過去確實有評估過，是否要像新北市政府那樣建置資料庫，不過後來經評估，認為雙北狀況不一，況且通報案件太多，反而會造成作業上的干擾，最後還是決定由第一線社工人員直接掌握。

為了遏止兒虐案件一再發生，黃清高說，會針對社工人員加強兒虐認定指標和篩檢表的判讀，另也加強警政、社政、民政、教育等各網絡間的合作。

此外，對於孤鳥家庭，黃清高說，孩童出生後若沒有報戶口、沒有接受預防疫苗接種、沒有上學，或是任何開案後行動不明者，都會立即訪查，若查不到人也會馬上請警方協尋。