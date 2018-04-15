淡海輕軌夜間試車 網友搶拍PO網「終於遇到了」

2018-04-15 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市自建的淡海輕軌預計年底完工，近期列車利用夜間從G04淡水行政中心到G08崁頂站間，進行較長距離的試車，淡水網友林嘉哲日前拍下夜光輕軌試車畫面，PO網留言「終於遇到了」，還被新北市府「我的新北市」臉書轉載，吸引2.6萬次觀看，破百分享。

新北市捷運工程局副局長李政安表示，淡海輕軌2016年底起逐步試車，隨著軌道鋪設進入尾聲，試車也從站與站之間逐漸拉長，目前主要利用夜間測試G04淡水行政中心到G08崁頂站間，著重列車性能、啟動煞車、耐久性等測試。

淡水網友林嘉哲日前下班時巧遇淡海輕軌夜間試車，就拿起手機拍下夜光輕軌畫面貼上臉書社團「細說淡水」，興奮表示「終於遇到了！」，也提到輕軌列車在沙崙路口大轉彎時聲音蠻大的，希望正式通車前能改善。

李政安說，目前淡海輕軌有5輛列車輪流測試，5月還會再增2輛，共7輛列車、每輛至少測試3000公里，預估7月進入高架段全線測試，也會整合號誌做機電整合測試。