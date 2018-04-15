雙北定期票16日啟用 售出逾10萬張

2018-04-15 15:25 中央社 台北15日電



雙北市府與北捷公司、公車業者及YouBike公司上個月共同推出30天1280元吃到飽的「公共運輸定期票」，4月16日將啟用。圖／北市交通局提供 分享 facebook 雙北市合作推出1280元交通定期票，明天正式啟用，截至昨天，已售出10萬5460張；台北市長柯文哲今天說，他猜票數會持續增加，如果是他，等到使用第一天才會購買。

明天起，只要持有1280元交通定期票，輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上感應區，就可啟用。不過，台北捷運公司也提醒民眾，必須在明天至30日內任選一天啟用，否則定期票將失效，必須辦理退費後重新購買。

北捷指出，若民眾啟用定期票後想辦理退票，可在票卡30天有效期內，持卡到台北捷運各車站詢問處辦理，超過使用期限則不受理。退票會扣手續費20元，並依使用天數比例扣款（第一天180元、第二天起每天130元）後，餘額退費到悠遊卡電子錢包，不會退還現金。

北捷舉例，假設6月10日啟用定期票，6月15日辦理退票，使用天數為6天，可退430元，即1280先扣除180（第一天），再扣除650（第二到第六天），再扣除20（手續費）。

交通局運輸管理科長王湮筑告訴中央社記者，截至昨天止，交通定期票已售出10萬5460張。

交通局也表示，為確保持卡人權益，建議辦理記名；悠遊卡公司則在4月16日至6月30日期間推出定期票累積UUPON點數活動，期間辦理定期票記名或持定期票到全家、OK、萊爾富等三大超商消費累積128元，可各得25點UUPON點數。