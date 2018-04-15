熊讚多12根白毛被罵醜 北市府：18日新造型就亮相

2018-04-15 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了要申請註冊，北市府觀傳局斥資113萬元要針對世大運吉祥物「熊讚」進行「微整形」，不過儘管觀傳局對於熊讚新造型保密到家，但昨晚網路上卻有熊讚新造型遭流出，只見熊讚的鼻子變成水藍色，腹部更多了12道白毛，遭網友痛斥「醜爆了」，還有網友諷刺，12道白毛難道是「陰毛」嗎，要觀傳局「還我原本可愛的熊讚」。

台北市議員謝維洲今也在臉書上質疑，熊讚是台北市的吉祥物，好不容易知名度大開，紅了卻要跑去整形。

謝維洲說，市府要讓熊讚「整形」的理由先說是名字太通俗，不能申請專利，但當初名字不是海選出來的，這叫取名的網友情何以堪；市府後來又說熊讚沒有2D圖，長得太像一般熊所以申請不了專利，但熊讚就只是一隻熊，長這樣有什麼一不一般。

謝維洲強調，熊讚是台北市的吉祥物，也是市民的公共財，不希望是換了一個觀傳局長，就要花錢把他抓去整形一次，如果這樣子的邏輯，那是不是每換一個局長、市長，熊讚就要多長幾根毛。

對此，北市觀傳局長陳思宇表示，該圖稿並非定案稿，也警告有心人士切勿利用不具名的免洗帳號混淆視聽，傳播非官方正式文件，意圖造成熊粉不安，對此行為表達最強烈的遣責。如有牽涉法律責任，絕不寬貸。

陳思宇表示，去年世大運結束後，市面上就出現很多仿冒商品，所以一直在思考怎麼從智慧財產權的角度來增加對熊讚的保護力，造型微調也是為了保護熊讚的權益不被侵犯，因此這次除了熊讚的圖案會做微調外，也會針對熊讚二字進行設計。