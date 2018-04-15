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母親節疏運 高鐵推「大學生5折孝親優惠列車」

2018-04-15 12:12聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

母親節即將到來，台灣高鐵將於5月11日（五）至5月14日（一）4天疏運期間，加開57班次列車（南下33班、北上24班），總計4天提供646班次的旅運服務，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」。

加開班次即起可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

同時，台灣高鐵公司為鼓勵大學生返鄉與家人團聚歡慶母親節，特別於5月11日（五）及5月14日（一），除原適用「大學生優惠」的車次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，大專學子可多加利用。

高鐵左營站表示，母親節疏運期間，高鐵特別規劃14班（車次編號介於3300至3349間），南下由南港站出發，停靠台北、桃園站（不停靠板橋站）後直達台中站並停靠台中以南各站，及北上停靠台中站後直達桃園並停靠台北、南港（不停靠板橋站）站的列車；旅客乘車時需留意所搭乘車次的停靠模式。

另疏運期間，於各車次規劃3至5節自由座車廂，持悠遊卡、一卡通（皆需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站，節省時間。

高鐵左營站表示，母親節疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；定期、回數票均照常使用，效期不另展延；「25人以上團體」、「校外教學」及TGo會員限定的星光列車、離峰優惠等專案則暫不適用。

台灣高鐵母親節疏運期間「大學生5折孝親優惠列車」車次表。記者蔡孟妤／翻攝
台灣高鐵母親節疏運期間「大學生5折孝親優惠列車」車次表。記者蔡孟妤／翻攝
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高鐵母親節列車

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