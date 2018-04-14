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熊讚改版變成這樣？ 網友直呼醜

2018-04-14 21:04聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北世大運人氣吉祥物熊讚，將進行大改版。台北市觀光傳播局對新造型保密到家，但卻被網友在今晚爆料公布熊讚改版新造型，外觀與原版差異不小，尤其是腹部竟然多了12道白毛，有網友無法接受，直呼很醜。

網友在爆料熊讚新造型，紛紛留言覺得超難看。圖/取自網路
網友在爆料熊讚新造型，紛紛留言覺得超難看。圖/取自網路
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晚間流傳在批踢踢(Ptt)的新造型，網友說，「剛剛在路上撿到最新改款的熊讚新造型 我嚇到吃手手... 」依據2D版的熊讚造型，鼻子變成藍色，腹部還長出12道白毛，額頭上也多了白眉毛，保留的是胸口台灣黑熊特有的V字型白毛。觀傳局指出，這是很早的版本，非定案版，不知道為什麼外流，觀傳局對此相當遺憾，最後定版要到文博會才會公布。

根據觀傳局昨天說法，未來新版的造型偶人偶，會比較靈活，材質較輕盈，但非減肥，經典的微笑、眼神，耳朵和「甜不辣手 」等特徵都還在，與網路版的特徵相符。

據指出，網友爆料圖片確實是熊讚改版造型，不知為何流出，但觀傳局晚間不願證實。

熊讚改版的主因，是「偶裝版」熊讚沒有2D平面圖樣，台灣黑熊的外型與其他黑熊差異不大，以致為了要異業結盟，申請智慧財產權都未獲核准，因此希望設計出新版本熊讚，與一般黑熊做出區隔，以利申請商標，開發商品化授權給其他業者使用。

但網友在爆料貼文紛紛留言覺得超難看，不想按讚，有人說「本來的還比較可愛」、「我喜歡舊版的幹嘛有陰毛」。

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