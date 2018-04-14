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新北聯合婚禮 提前95小時排隊拔得頭籌

2018-04-14 19:10中央社 新北14日電

新北聯合婚禮報名，搶得頭香的新人林廷叡與未婚妻王思樺。記者陳珮琦／翻攝
新北聯合婚禮報名，搶得頭香的新人林廷叡與未婚妻王思樺。記者陳珮琦／翻攝
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2018新北市聯合婚禮於今天受理現場報名，月初發布報名訊息後，詢問電話即大批湧入，其中拔得頭籌的林爸爸，更在10日上午就抵達現場排隊，打破歷年記錄。

排第1名的林爸爸是幫兒子代排，他說，兒子跟準媳婦是加油站工作的同事，期待兒子成家好久了，去年開始關注新北市聯合婚禮活動，早早便將排隊必備物品帳篷、瑜珈墊、枕頭、蚊帳等一一列清單，打算今年一公布消息就來排隊。

林爸爸表示，本來9日就很想衝過來排隊，打電話到市府詢問承辦人，得知現場還沒有人排隊，於是再忍耐一個晚上，隔天上午來市府果然搶得頭香。

75年次的郭小姐看到新聞也趕緊跟老闆請假前來，由於父母也是聯合婚禮結婚，她決定追隨父母的腳步參加政府舉辦的聯合婚禮。

郭小姐說，她平常就熱愛當華麗的公主，這次新北聯合婚禮主題剛好是變裝派對，她想扮演迪士尼公主，或其他王后貴族等角色閃瞎親友。

服務於金融業的廖小姐排到第3名，她扼腕的說，她在網上搜尋歷史新聞資料，得知前年排第1名的是提前72小時，去年83小時，她估算10日下班後晚間6時趕來市府，應該可以創紀錄搶得先機，沒料到林爸爸10日上午就來了，讓她無緣拔得頭籌。

新北市民政局表示，今年聯合婚禮推出幸福變裝派對，招募120對新人名額已滿，聯合婚禮活動將於5月20日在新北市政府市民廣場舉行。

婚禮

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