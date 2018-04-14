北市電動公車上路時間傳延期 業者、市府不同調

2018-04-14 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市去年規畫「木柵動物園－松山車站」的往返程純電動公車路線由欣欣客運得標，如今傳出上路期程要延後。圖／北市公運處提供 分享 facebook 台北市去年規畫「木柵動物園－松山車站」的往返程純電動公車路線由欣欣客運得標，當初預估業者準備期8個月、籌備12輛電動公車與充電站後，最快今年8月可上路，如今卻傳出因申請中央補助等過程耽擱，恐延至11月才上路；對此，公運處表示，通知業者開始籌備是2月，因此上路是10月底前才正確；欣欣客運則說，購車期程確實延誤至本月才開始，必要時會申請延後至11月上路。

行政院去年底宣布，2030年公車全面電動化，近年來全台各縣市也持續推動電動公車，北市卻因初次嘗試電動公車時，妥善率差影響業者意願，3600輛公車至今沒半輛是電動車，直到去年新規畫往返動物園與松山車站，並行經政治大學周邊、信義快速道路、市政府周邊的電動公車路線有業者得標，才有進展。

公運處表示，欣欣客運得標後，正式通知欣欣開始籌備電動公車是2月，因此上路為10月底前才正確；欣欣客運電動車公車計畫案也在2月送公路總局審查，過程確實被質疑不需配置到12輛車來營運路線，後續由市府協助溝通、解釋上下班等尖峰時段有加密班次需求已通過，「沒有、也希望不會延期」。

欣欣客運說，公路總局可能顧及補助經費才一度卡關，且又逢春節延誤約1個月才通關，確定車輛數才開始準備招商採購電動車，並在本月初順利公告；接下來仍有造車、建置充電站、測試等作業與規畫，招標是否順利也攸關上路時間。

欣欣客運強調，由於是初次辦理電動車計畫，有很多變因較難預知，公司也希望做好萬全準備才上路，因此保守估計恐無法如期在10月上路，必要時會向市府申請增加準備時間，延後到11、12月上路都有可能。