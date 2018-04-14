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文山綠竹筍進入盛產期 茶筍節月底登場

2018-04-14 08:27聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

木柵區是台北市最大的綠竹筍產區，每年5月到10月為產季，近日已陸續上市。文山區以綠竹筍與鐵觀音聞名，一年一度盛大舉辦的「文山茶筍節」將於4月28日正式登場，舉辦文史生態走讀、千人筍餐饗宴、親子音樂會、仲夏採筍趣等相關活動。

北市綠竹筍產區分布在文山、士林、北投、南港區，其中以文山區產量最多，由於沙質壤土讓土壤密度較小，加上雨量充沛的自然條件，生產的綠竹筍纖維質細緻，口感鮮甜如水梨清脆多汁。每年平均產量約70至80萬公斤，平均甜度可達7度以上，較一般竹筍平均甜度5.3度更高，因此每年逢竹筍產季，都吸引民眾趕著搶買。

為了讓茶、綠竹筍與在地豐富的文史資源及藝文團體結合，活動規劃3場免費文山走讀系列，分別為漫遊化南新村人文歷史、探訪仙跡岩手作步道、一四○高地自然生態，深度探訪文山在地文史及自然景觀，國小以上都可報名。文史生態走讀活動自4月16日零時起開放網路免費報名(https://canet.civil.taipei/citizen)，每場40人，一人限報一場次。

尪公巡茶園活動與木柵忠順廟合作，於貓纜捷運站進行祭天祈福活動，邀請舞龍舞獅及太鼓團隊表演，並至樟樹步道茶園進行尪公巡田園儀式，讓民眾體驗文山在地文化特色。

每年盛大的「木柵綠竹筍饗宴」將於6月22日於木柵區農會糧倉舉辦，限量100桌的特色風味餐，每年搶手幾乎秒殺。木柵區農會表示，5月23日起開放電話訂桌，要訂桌的民眾手腳要快。文史生態走讀活動共辦理3場次，於4/16零時開放網路免費報名 https://canet.civil.taipei/citizen，一人限報一場次。

木柵是台北市最大綠竹筍產地，竹筍口感鮮甜頗受歡迎。圖/產發局提供
木柵是台北市最大綠竹筍產地，竹筍口感鮮甜頗受歡迎。圖/產發局提供
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