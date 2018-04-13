北捷出租北投機廠屋頂 建北市首座發電廠

2018-04-13 22:05 中央社 台北13日電



台北捷運公司出租北投機廠屋頂，供昱鼎能源公司鋪設太陽光電模組，預計明年1月併聯發電，2月正式商轉，成為台北市首座商業運轉的電業等級發電廠。

台北捷運公司今天舉辦北投機廠太陽光電電廠計畫啟動說明會。北捷總經理顏邦傑表示，發電廠商轉後，一年發電量可達430萬度，相當於1100個家戶的一年使用量，並可減少二氧化碳排放量約2200公噸，相當於6座大安森林公園吸收的二氧化碳量。

顏邦傑指出，北捷提供昱鼎能源9年11個月的使用期，可續約，預計昱鼎能源投資金額將達新台幣2億到3億元。昱鼎能源必須支付市府租金，每年的租金和回饋金總額約400多萬元。

台北市副市長林欽榮在說明會後受訪表示，民國105年以來，北市太陽光電設置規模達12.3百萬瓦，加上「台北能源之丘」設置規模2百萬瓦的太陽光電系統，合計設置規模達14.3百萬瓦。

他指出，北投機廠太陽光電模組的設置規模將達3.8百萬瓦；預計到明年中，北市太陽光電設置規模將可達20百萬瓦。

林欽榮說，除了北投機廠，未來蘆洲、土城機廠及環狀線捷運機廠，全部都要鋪設太陽光電模組。北市公共住宅也要全面鋪設太陽光電模組，並以公共住宅為核心，將智慧電網全面擴散出去。

林欽榮也預告，北市下個月將宣布對服務業的補貼，讓業者能汰換傳統電器，升級為節能電器；市府也將對旅館節電措施展開補貼。