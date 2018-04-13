外勞看護小吃攤洗豬頭皮 新北提預防方案

2018-04-13 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北去年度雇主與外籍勞工勞資爭議達3896件，其中以工資爭議居冠，其次為許可外工作等契約爭議，新北首創與4民間團體合作，透過電話主動關心外勞，以「預防勝於治療」的方式進行，及早發現問題並協助，新北勞工局也呼籲雇主善待到外勞，若觸法將面臨無法僱用外勞。

雇主「志明」聘僱印尼籍家庭看護工莉莉到家中照顧老母親，但志明的滷味店人手不足，要求莉莉到滷味攤幫忙鴨頭拔毛、清洗豬頭皮，勞工局直接在店內當場查獲，依就業服務法開罰3萬元，並限期改善。

新北勞工局外勞服務科長廖武輝說，去年工資爭議有1988件佔五成最大宗，其次如膳宿費、許可外工作、提前解約等契約爭議有1054件佔近三成，外籍勞工的勞資爭議型態，與本國勞工會遭遇的問題不太相同。

勞工局長許秀能說，新北外勞人數9萬4812人高居全國第三，爭議類型也多樣化，除了政府主動關懷外，還結合台灣國際勞工協會、桃園市群眾服務協會、勵馨社會福利事業基金會、天主教耶穌會台北新事社會服務中心，4家民間團體共同參與關懷。