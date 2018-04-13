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北投機廠屋頂蓋北市最大太陽光電廠 明年啟用

2018-04-13 17:33聯合報 記者翁浩然╱即時報導

配合中央綠能政策，台北捷運與昱鼎能源科技開發公司合作，規畫於占地面積最大、達8萬平方公尺的北投機廠屋頂「種電」，並在今天舉辦「太陽光電電廠計畫」說明會，由台北市副市長林欽榮宣布計畫啟動，預計6月動工、年底完工、明年2月底前可開始送電，年發電量達430萬度，足以供應1100戶家庭一年用電量。

北捷總經理顏邦傑表示，北捷是用電大戶，每年用電量高達8億度，每年電費約20億元；這次特別選定占地最大的北投機廠響應綠能政策，由北捷出租屋頂空間供昱鼎能源設置太陽能光電系統，打造北市最大的太陽能發電廠；初步合約期限近10年，每年可向昱鼎能源收取租金、權利金共約460萬元，若試辦效果佳，面積較大的土城、蘆洲機廠也會陸續規畫招商設置太陽能光電系統。

昱鼎能源公司總經理梁博傑表示，北投機廠占地8萬平方公尺，但可日照角度最佳、可設置太陽能板的面積約1萬7千平方公尺，預估得設置面積1.6平方公尺的太陽能板1萬多片，經費約要2億多元；啟用送電後將販售給台電，預估年獲利約2000萬元。

林欽榮表示，市府持續推動綠能，包含在公有建築屋頂種電、木柵福德坑能源之丘等太陽能光電系統，未來公宅都有智慧電錶與電纜，也將推動越節能、房租越少的政策；這次在北投機廠的綠能計畫將是北市有史以來，單一屋頂最大、發電量最多的太陽光電電廠，每年減碳量達2200公噸，相當於6座大安森林公園的吸收量。

配合中央綠能政策，台北捷運與昱鼎能源科技開發公司合作，規畫於占地面積最大、達8萬...
配合中央綠能政策，台北捷運與昱鼎能源科技開發公司合作，規畫於占地面積最大、達8萬平方公尺的北投機廠屋頂「種電」，今天舉辦說明會。記者翁浩然／攝影
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台北捷運與昱鼎能源科技開發公司合作，規畫於北投機廠屋頂「種電」，今天舉辦說明會，...
台北捷運與昱鼎能源科技開發公司合作，規畫於北投機廠屋頂「種電」，今天舉辦說明會，由副市長林欽榮(右三)宣布計畫啟動。記者翁浩然／攝影
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北捷種電林欽榮

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