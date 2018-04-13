每天3千人次運動 三重運動場PU跑道翻新了

2018-04-13 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市三重綜合運動場2006年啟用後，是三重市中心重要休憩運動場地，但PU跑道年久硬化、破損，部分因排水不良隆起，民政局補助2000萬元，去年10月起翻新，昨天啟用，民眾在煥然一新的藍色跑道上練跑、散步，稱讚「彈性真的好很多」。

三重綜合運動場啟用至今12年，每天清晨4點就有民眾來運動，傍晚後慢跑的人更是湧進跑道，每天有高達3000人次使用，但舊有的PU跑道長期使用後氧化變硬，彈性變差，也多處破損，修補後仍有痕跡不夠平整，此外因為鋪設PU跑道，運動場周邊部分路段因排水不佳隆起。

民政局考量運動場使用率高，改善後效益也高，去年補助2000萬元翻新PU跑道和周邊排水狀況，採用與世大運比賽場地相同水準的PU跑道，去年10月動工、今年3月15日完工，昨由新北市長朱立倫鳴槍、三重田徑名校光榮國中和明志國中在全新跑道上比賽接力，象徵跑道啟用。