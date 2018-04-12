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台北市公宅擬導入循環經濟 首挑南港機廠基地

2018-04-12 22:39聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲日前率團出訪歐洲，對於荷蘭循環經濟相當有興趣，認為台北市將有1萬2000戶公共住宅，應該嘗試導入循環經濟概念；台北市都發局今天表示，內部評估後，決定先挑選南港機廠基地公宅，當全市第一個導入循環經濟示範公宅，將委託專業團隊做可行性評估，希望循環經濟創造出來的價值，約公宅總工程金費20％。

以往建物達到使用年限拆除後，能回收利用的建材有限。都發局表示，所謂循環經濟，包括建物興建前，就先篩選材料、工法，讓建物就算拆除後，資源也能做最大化利用。

除了建材以外，國外也發展出「買服務」模式。都發局解釋，譬如一棟建物需有照明服務，國外選擇不要一次買斷大量燈泡，而是跟廠商合作，廠商持續研發新燈泡，且不間斷提供新產品，長遠下來可以省錢，服務也更好。

都發局內部試算，若循環經濟成功，創造出來的價值約公宅總工程金費20％。台北市都發局長林洲民舉例，以往廠商承攬工程，必須用100元成本蓋建物，若選擇循環經濟，將內部管理、經營、技術升級，只要花80元就可以把建築物蓋完，剩下的20元可以去買更多的好東西。

都發局說明，位於南港區的南港機廠基地公宅，將作為導入循環經濟的第一處公宅，為了確定能否成功，將委推專業團隊分析，相關標案已上網，標金約1900萬元、30天後決標；另外，全市1萬2000戶、32處公宅，也將評估加入循環經濟。

不過，國內相關產業尚未成熟，初期成本勢必比較高，在預算有限、廠商也能獲利情況下，能否順利推動受考驗。林洲民說，幾年前許多國家也沒做循環經濟，如今都走在我們前面，台北市公宅總工程金費約900億元，北市府有如此龐大資源跟案量，就要用最好觀念去執行，並帶動相關產業。

台北市都發局今天舉行記者會，預告南港機廠基地公宅將導入循環經濟。圖／台北市都發局...
台北市都發局今天舉行記者會，預告南港機廠基地公宅將導入循環經濟。圖／台北市都發局提供
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林洲民南港機廠公共住宅

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