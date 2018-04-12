幸福高球場勞資糾紛 罷工暫撤展開協商

2018-04-12 19:45 中央社 新北12日電



幸福高爾夫球場發生勞資糾紛，新北市聲援的多個工會現場高喊「幸福球場不幸福，抗議血汗高爾夫」。 記者施鴻基／攝影產業總工會、佳福公司工會，發動罷工進入第3天獲資方回應，將展開勞資協商，工會決定罷工暫時「休息」撤除糾察線以展現誠意。

幸福高爾夫球場所屬佳福公司工會主張，桿弟與球場應屬僱傭關係，要求享勞、健保及獎金津貼等待遇，但幸福球場則認定桿弟屬「委任契約」關係，引發爭議，工會於是發起「幸福桿弟不幸福 抗議血汗高爾夫」罷工行動。

工會依程序召開會員大會，經全體過半數同意自10日上午10時起罷工，並於球場入口處拉起糾察線。

罷工行動今天進入第3天，佳福工會理事長葉孟連今天下午宣布將與資方展開協商，罷工行動暫時「休息」，先行撤除糾察線等障礙。

新北市產業總工會理事長洪清福表示，罷工行動是「休息」，不是「結束」，勞方先展現誠意，未來將視資方於短期內所提出的方案後，再決定是否「結束」罷工，希望資方能展現誠意及和解善意。

他表示，新北產總工會也將與桃園產業總工會合作，陳情層級將從新北及桃園勞工局向上到勞動部，希望藉召開公聽會等方式，確定全台桿弟與球場的僱傭關係，讓資方不再以委任契約逃避雇主的責任，進而保障所有桿弟的工作權益。