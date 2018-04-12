雙北公共運輸定期票 4月16日上線

2018-04-12 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



雙北市合作推出的1,280元公共運輸定期票將於4月16日起正式實施，民眾持定期票即可於啟用後30日內無限次數搭乘台北捷運及雙北市公車（僅限段次計費路線，不含里程收費公車），並享台北市YouBike每次騎乘前30分鐘租用免費。

台北市政府交通局表示，為鼓勵綠運輸使用，並促進私人運具使用者搭乘公共運輸，推出公共運輸定期票，民眾平均每天只要搭乘捷運、公車超過42元，即是適合購買定期票的族群；舉例而言，如居住於北投的市民朋友在市政府上班，每日來回捷運車資即為64元，每月通勤成本1,344元（工作日21天計），購買公共運輸定期票則相當划算，假日還可在雙北市免費搭公共運輸趴趴走，不用花費額外交通費。

截至4月11日止，該定期票已售出77,051張，距離上線時間僅剩三天，還沒購票的民眾請把握週末時間，至台北捷運各站的詢問處或自動售票加值機操作購買。

為確保定期票持卡人權益，交通局建議民眾至悠遊卡公司網站（https://www.easycard.com.tw）辦理記名，如未來定期票遺失、被竊、被搶或其他遭持卡人以外之第三人占有時，即可聯絡悠遊卡公司辦理掛失停用手續及退費，記名後掉卡不傷腦筋。

為鼓勵民眾購買定期票及自行辦理記名，悠遊卡公司於4月16日至6月30日亦推出定期票累積UUPON點數活動，於該期間辦理定期票記名或持定期票三大超商（全家、OK、萊爾富）消費累積滿128元，可各得25點UUPON點數。

此外，若民眾已購買定期票且擁有多張悠遊卡，建議於4月16日開通前，持卡片至捷運車站詢問處旁之票卡查詢機靠卡或請服務人員協助確認設定定期票之悠遊卡，以確保4月16日持已設定定期票功能的悠遊卡搭乘公共運具。

交通局還提醒民眾，持悠遊卡購買定期票時，是先將票款加值於悠遊卡中，再以悠遊卡電子錢包扣款並設定定期票功能，因此辦理定期票退票時，是計算定期票所剩餘額退還至電子錢包，非以現金方式退回。相關規定可至台北捷運公司網站詳閱公共運輸定期票使用須知。

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