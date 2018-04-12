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內湖大港墘公園第一階段完工啟用

2018-04-12 12:13聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲上午前往參加完工啟用活動。

第一階段由工務局公園處完成1.8公頃的闢建，自去年8月開工，在７個月的時間內開闢完成，而大港墘公園的完工啟用，也看見北市府的內科2.0計畫已經起飛逐步完成。

內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲（中）...
內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲（中）上午前往參加完工啟用活動，視察公園內的共融遊戲場。記者林伯東／攝影
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內湖科技園區大港墘公園內共融遊戲場。記者林伯東／攝影
內湖科技園區大港墘公園內共融遊戲場。記者林伯東／攝影
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內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲上午前...
內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲上午前往參加完工啟用活動，視察內科新誕生的公園綠洲。記者林伯東／攝影
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內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲（右四...
內湖科技園區大港墘公園，完成第一階段1.8公頃範圍的開闢，台北市市長柯文哲（右四）上午前往參加活動完工啟用活動，而大港墘公園的完工啟用，也看見北市府的內科2.0計畫已經起飛逐步完成。記者林伯東／攝影
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柯文哲

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