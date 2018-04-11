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北捷民汐線說明會 東湖支線存廢居民險吵起來

2018-04-11 22:57聯合報 記者翁浩然╱即時報導

去年4月再次展開環評調查的台北捷運民生汐止線第二期路線含東湖支線部分，今晚由主辦路線的北市捷運局在內湖區康寧大學台北校區內舉辦第二場環評說明會；其中位於內溝溪沿岸的東湖支線遭居民強烈反對，質疑將破壞內湖區難得的生態保護地；但內溝溪當地居民卻贊成，盼提升交通便捷、帶動地方發展。捷運局表示，正反意見都將帶回評估製成報告，10月會送中央審核。

民生汐止線第二期路線9年前環評遭環保署認定有不確定因素應另案辦理環評，終於在去年4月重啟環評，上個月底還在大同區舉辦第一場說明會；今天第二場則在內湖區，大家關切焦點全放在原本屬第三期路線、現已合併入第二期的「東湖支線」（自新北吉林街機廠向北沿內溝溪至瓏山林社區）。

由於東湖支線計畫路線跨雙北，北市議員李建昌、吳世正、高嘉瑜；北市內湖區內溝里長王曉芳、樂康里長張碧玉；新北市汐止區忠山里長、環河里長黃世和也都到場關心。全場約150人參加，最後共有31人登記發言，約9人贊成、19人反對東湖支線，3人則期盼政府找出兼顧需求的方案。

現場起初幾乎都是反對東湖支線的居民發言，前東湖里長王賜章還撤回過去支持興建的立場，王說，因為過去東湖路是東湖地區對外聯繫的唯一道路，晚上10時還會塞車；如今有捷運文湖線，有康湖路和高速公路兩側的聯外道路，還有20幾條的公車經過，平均1分鐘不到就有一班公車，轉乘捷運方便。

另有反對者認為，東湖支線未來比照新北投、小碧潭，班距恐怕要10到20分鐘，可預期沒人想搭，公車還比較方便；也有人表示，內溝溪一帶好不容易才整治成好山好水與櫻花林景觀，附近能看見老鷹盤旋、蝴蝶飛舞，如此美麗的自然與生態，恐怕在開發後遭破壞，更別說高架破壞景觀，將「誓死反對東湖支線」。

就在反對言論讓現場掌聲不斷之際，內溝里民與里長王曉芳卻持贊成意見，王指出，東湖支線有助地方發展進步，提供重要的交通便捷性，因此她支持興建；由於內溝里9成是山區，算北市邊陲地帶，資源已經夠少，當地民眾仍發起栽種櫻花改造環境、愛土地，才將地方變成如今北市的「後花園」，過程曾出現過取捨，現在大家走的步道、拱橋就是硬體改善優先於植樹的成果，東湖支線有好處與壞處，但錯過機會就沒了，花卻還可以再種，希望大家別無視內溝里民需求。

去年4月再次展開環評調查的台北捷運民生汐止線第二期路線含東湖支線部分，今晚由主辦...
去年4月再次展開環評調查的台北捷運民生汐止線第二期路線含東湖支線部分，今晚由主辦路線的北市捷運局在內湖區康寧大學台北校區內舉辦第二場環評說明會。記者翁浩然／攝影
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去年4月再次展開環評調查的台北捷運民生汐止線第二期路線含東湖支線部分，今晚由主辦...
去年4月再次展開環評調查的台北捷運民生汐止線第二期路線含東湖支線部分，今晚由主辦路線的北市捷運局在內湖區康寧大學台北校區內舉辦第二場環評說明會。圖／捷運局提供
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捷運環評公車

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