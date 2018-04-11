遭議員飆罵三字經 林洲民：民代不應對人罵「趕羚羊」

2018-04-11 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



陳義洲（左三）一度衝上質詢台要找林洲民（右一）理論，幸好在旁人的安撫下才使得氣氛緩和下來。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 大灣北段商業宅爭議不斷，不滿市府要透過稅籍資料針對大灣北段的商業宅進行開罰，上百名住戶前天齊聚議會抗議，台北市議員陳義洲今也趁著台北市長柯文哲赴議會進行施政報告時，再度為市民陳情，強調民眾當初買房時不知道是商業宅，市府不應該裁罰居民。

陳義洲痛批，居民買房的時候，根本不可能去看都市計畫書，市府不去對建商開罰，反找小市民麻煩，難道是因為小市民好欺負。

不過北市都市發展局長林洲民在回答時，因提及大灣南段，引發陳義洲強烈不滿，質疑自己明明在講大灣北段的爭議，林卻提到大灣南段，根本是在拖延質詢時間，答非所問。

陳義洲甚至一度對著林洲民飆罵三字經，隨後更暴怒衝向林洲民，痛罵「混帳」，怎麼可以亂講話，陳義洲暴怒的程度，讓一旁的柯文哲都忍不住說「議員，我們冷靜一下」。

柯文哲表示，大灣北段是累積快要20年的問題，我也不希望像以前那樣擺爛，會請副市長林欽榮當召集人，請學者專家來討論，看看怎麼合法化，包括居民代表也可以出席，另也利用12行政區都市計畫通盤檢討的機會，一併來檢討。

至於是否代表不會針對居民裁罰？柯文哲說，這個在政治上、法律上還是要表態，目前就是不合法，而不是認為它就是合法。

對被飆罵三字經，質詢後，林洲民在臉書上發文表示「世界上，沒有一個國家，包含台灣，其民主殿堂上的民意代表可以對任何人公然咆嘯：趕羚羊！ 以上」。