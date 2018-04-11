櫻花果結實累累 汐止民眾採果樂

2018-04-11 20:57 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區康誥坑溪沿岸櫻花果結實累累，里長余寶聰(左)摘幾顆請市議員白珮茹品嚐一下，新鮮的體驗，真的很開心。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

汐止區康誥坑溪沿岸，今年的櫻花開的特別美，雖然，花期過了，不過，現在還有另類美景可以欣賞，沿著步道散步休閒，除了有溪流生態，綠色葉子，再加上櫻花果結實累累，也成了另一種美景，許多民眾還邊走邊摘下果子吃，真的很開心。

文化里長余寶聰表示，過年前，康誥坑溪步道文化里這一段，櫻花大開，桃紅、粉色的花朵開滿整個枝頭，再和一旁的溪水相揮映，也讓市政府也將這一段，納入櫻花季的路線之一，而雖然，現在花開過了，不過，一樣有看頭，指著上頭綠色、紅色、橘色的果子表示，這就是櫻花果。

花落了，開始長新葉，接著就開始結出果子，一開始，很多散步經過的民眾，只是看到結實累累，覺得好像櫻桃一樣，從綠色然後漸漸轉紅，不過，它們是櫻花果，可以吃。

所以，這幾年來只要花期過，接著就結果子，附近民眾早就熟門熟路，隨手也會採櫻花果吃，甚至連藍鵑都愛吃，這一天來到康誥坑溪，里長余寶聰也沒忘了摘幾顆請市議員白珮茹品嚐一下，所以，除了忙著拍櫻花果，也吃了好幾顆，新鮮的體驗。

里長余寶聰說，酸酸甜甜，帶點澀澀的口感，至於外表，雖然，小小顆，不過，不同時期有不同顏色，但還是純欣賞為主，當然，最重要的是，別為了摘果子吃，而攀折到櫻花樹的樹枝，這樣明年才能再看到櫻花盛開的美麗景象。