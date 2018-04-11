新北金山市地重劃 提升觀光競爭力

2018-04-11 17:58 中央社 新北11日電



新北市金山區市地重劃開發工程今天動工，其中，民生路、中山路與中興路口間的3.16公頃土地，規劃構想為串連慢遊公園，並提供147個停車位，可提升金山老街的觀光競爭機能。

新北市長朱立倫在動工典禮致詞表示，金山地區位於北海岸，擁有好山好水，是大眾樂活宜居的好所在。工程可繁榮金山區，促進地方發展且增加停車空間，可大幅增強金山地區觀光機能，對整體發展相當重要。

新北市地政局長康秋桂表示，工程開發的單元包括第一單元，中華路東側面積約1.75公頃，周邊鄰近住宅區，規劃構想為減少道路與建物對公園的壓迫性，並結合公園步道，提供民眾遊戲運動空間。

第二單元位於金美國小南側，面積約2.07公頃，鄰近金美國小與住宅區，規劃構想為建立住宅區與學校間的鄰里教育公園，並提供學生戶外教學活動場所。

第三單元範圍在民生路、中山路與中興路口間，面積約3.16公頃，臨近金山警察分局及住宅區，規劃構想為串連公園，並提供147個停車位，可提升金山老街觀光競爭機能。

金山區近年因溫泉旅遊的熱潮逐漸受重視，由於與陽明山的交通便捷，也使金山區成為北海岸重要遊憩點。康秋桂說，提升地方觀光競爭力，市府結合當地自然美景與特產、美食，以市地重劃開發，希望帶給市民優質生活及休閒活動空間。