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質詢爆火花 柯文哲指王世堅「多方阻撓」世大運

吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

2018-04-11 16:26聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北農休市風波持續延燒，台北市長柯文哲今赴市議會進行施政報告，北農總經理吳音寧去留問題再度受到外界矚目，台北市議員徐世勳質疑吳音寧沒有危機處理能力、沒有職場倫理，也沒有經營管理專業能力，要求應該下台。

徐世勳更質疑，到底吳音寧適任的理由是什麼？不過柯文哲未正面回答，僅說「我是可以告訴你，我們沒有辦法換掉她的原因。」

北市副市長兼任北農董事長的陳景峻則說「適任的理由，我現在舉不出來」。

徐世勳追問，所以吳音寧還適任嗎？柯文哲表示，危機處理能力確實不好，不過還是混過去了啦。

對於北農總經理吳音寧（左）到底是不適任？北市副市長兼任北農董事長的陳景峻（右二）...
對於北農總經理吳音寧（左）到底是不適任？北市副市長兼任北農董事長的陳景峻（右二）則說「適任的理由，我現在舉不出來」。記者邱瓊玉／攝影
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吳音寧北農柯文哲

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