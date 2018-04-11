吳音寧適任嗎？陳景峻：我舉不出適任的理由

2018-04-11 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北農休市風波持續延燒，台北市長柯文哲今赴市議會進行施政報告，北農總經理吳音寧去留問題再度受到外界矚目，台北市議員徐世勳質疑吳音寧沒有危機處理能力、沒有職場倫理，也沒有經營管理專業能力，要求應該下台。

徐世勳更質疑，到底吳音寧適任的理由是什麼？不過柯文哲未正面回答，僅說「我是可以告訴你，我們沒有辦法換掉她的原因。」

北市副市長兼任北農董事長的陳景峻則說「適任的理由，我現在舉不出來」。