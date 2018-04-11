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好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

搭小黃剛好百元沒折扣 申訴被酸小二生都知道「>」意思

2018-04-11 07:04聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北一名消費者「小庭」看見網紅介紹，手機軟體叫計程車「車資>100元即可折抵車資，折抵金額為8折」，未料小庭搭車時消費剛好100元卻無法打折，申訴客服才知道是105元才有優惠，小庭認為網紅寫「>」會看成「＝」而申訴，不過卻遭業者酸國小二年級就應該理解大於的意義。

新北市消保官指出，現行網路業配、分享等文章很多，有些訊息真偽度難以辨識，建議消費者以業者官方網站訊息為主，避免錯誤訊息造成消費權益受損。

小庭日前見到網紅介紹手機軟體叫計程車，看到「車資>100即可折抵車資，折抵金額為8折」，決定也嘗試使用，沒想到到達目的地下車時，發現滿100元竟無法打折，致電客服才知道是車資105元才有折扣，官網雖寫消費達105元可折扣，但第3頁才看到，氣得向消保官申訴，認為網紅收業配寫訊息卻不明確，「>」會看成「＝」涉及廣告不實

業者指出，與網紅之間並未有業配關係，但國小二年級程度即可知道大於的意義，避免部分消費者誤會，還是麻煩網紅將文字改成「達105元」避免誤會。

消保官表示，小庭申訴廣告不實部分涉及公平交易委員會，函轉公平會認定，公平會指出官網明確表示達105元才有折扣，而網紅的文章就算被認為是業配文章，但所寫的文字不致讓消費者認為，滿100元就可以享有8折優惠，也難以有廣告不實的懷疑。

消費者申訴「>」會看成「＝」，不僅申訴不成，還遭酸不到小二程度。圖／報系資料照片
消費者申訴「>」會看成「＝」，不僅申訴不成，還遭酸不到小二程度。圖／報系資料照片
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廣告不實計程車

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