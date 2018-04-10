惜食台灣行動成立協會 衛福部長陳時中加入會員

2018-04-10 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國際扶輪社前年在台北發起「惜食台灣行動」，將NG蔬果加工成愛心餐盒，發送給獨老食用。今晚「惜食台灣行動協會」成立，衛福部長陳時中不僅出席，還當場加入會員，以實際行動表達支持。

國際扶輪3521、3522、3523地區在2016年9月起，和台北農產運銷公司等多單位合作推動「惜食台灣行動」，北農每月無償提供2千多公斤外表有瑕疵，但仍新鮮味美的蔬菜，眾多社友、熱心里長也捐贈米、蛋、肉品，「惜食」協會再委託中央廚房製作餐點，從初期每日200個便當成長到一日600多個，去年送出超過10萬份便當給獨居老人。

「惜食台灣行動協會」成立後，將可合法接受各界捐款，供餐也可避免因人事交替停擺。惜食台灣行動協會，百來名成員有九成是扶輪社社友。今晚協會成立大會，陳時中也到場支持。

陳時中表示，惜食除是珍惜食物，也是保護環境，可減少剩食帶來的負擔和衝擊，因此如何透過平台適當媒合，將負擔變成愛心，非常值得大家努力。

惜食台灣行動協會已向國際扶輪申請約10萬美金，將承租台北市政府在板橋區的土地作為中央廚房，最快9月完工。協會理事長簡承盈表示，未來希望一天能夠做到1000個愛心餐盒，服務更多台北地區的民眾，逐步推廣惜食概念；他們也盼整合餐廳企業「吃到飽」食材，讓剩食變盛食。