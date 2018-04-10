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北市稽查運動產業 6家新開健身中心皆不合格

2018-04-10 12:34聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

國人健康意識近年逐漸抬頭，運動休閒產業蓬勃發展，新消費型態日趨複雜，北市府今日發布運動休閒產業專案計畫執行成果，針對共享經濟單車業者、露營場區安全性、路跑活動審查、退費友善度及現場辦理情形等公布查核結果。

消保官無預警稽查今年新開幕6家健身中心，包括全民健身運動中心內湖店、HowHowGym好好健身、健身魂大安店、KAT Fitness、阿基里斯FitmessGYM、WorldGym光復店，全數不合格。其中阿基里斯健身中心違反建築法規，將店面擴大違規使用，違規使用部分已遭建管處裁罰6萬元限期改善。多數業者違規項目為未提供履約保證，或違反健身中心定型化契約應記載及不得記載事項，北市府要求業者限期3個月內改善缺失。

主任消保官何修蘭表示，目前健身中心爭議較多的大多為教練合約部分，有許多健身中心都規定，若教練有異動不得進行退費，內容已違反相關規定。

北市府另也針對今年舉行的11個路跑活動，共有9個活動被列在不友善名單的路跑活動，包括關渡水岸晨曦路跑、台北星光萬人迷馬拉松、早安台北半程馬拉松、復活節公益路跑、風櫃嘴全國馬拉松、2018 ELLE RUN WITH STYLE。消保官指出，活動規定若碰到天災時，會進行有條件退費，但因路跑活動尚無相關規範，因此只能依退費標準列出較友善與較不友善名單，提供民眾做為報名參考。

消保官也查核北市府管轄的6個露營場區及陽管處管理的3個位在北市的露營場，發現有部分場區標示不清，或防護設施不齊全，目前已全數改善完成。

北市主任消保官何修蘭公布運動休閒產業稽查結果。記者莊琇閔／攝影
北市主任消保官何修蘭公布運動休閒產業稽查結果。記者莊琇閔／攝影
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