「十卍個為什麼」跨宗教對談10日晚間登場

2018-04-09 22:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



精彩的跨宗教對談活動─「十卍個為什麼」，10日晚間7時在台北市「集思臺大會議中心國際會議廳」舉行。邀請到美國天普大學宗教研究所哲學博士、現任臺灣南華大學生死學系專任教授的慧開法師，與美國三一神學院文化學博士、現任美國波士頓真理堂主任牧師，就不同宗教對於生死輪迴的看法，以及「快樂與痛苦」和「信仰價值」兩大議題進行對談。

活動並特別邀請英國布里斯托大學神學與宗教研究所佛學研究博士，現任臺灣中山大學哲學研究所暨通識中心專任副教授的越建東教授，擔任對談主持人。

這場跨宗教對談活動，是由臺灣大學晨曦佛學社以及臺灣大學基督教光鹽社共同主辦，基督教校園團契、南華大學、佛教慧炬機構擔任協辦。

活動由臺大晨曦社畢業校友，同時也是慧炬機構董事的梁茂生先生發起。梁茂生董事談起發起這次對談的因緣時提到：「慧開法師曾赴美國天普大學專研宗教哲學，也有多次與海外其他宗教交流的經驗，而莊祖鯤牧師則是我就讀臺灣大學化工系時的舊識，曾著書談及基督教與儒、佛、道之間的對話。希望透過這次對談，能從生死輪迴及個人養生養性等議題，促進不同宗教間的互信與交流，提升社會大眾的宗教情懷。」

慧開法師與莊祖鯤牧師，皆在宗教領域中卓有成就。慧開法師曾就讀臺灣大學數學系，出家後赴美國賓州費城天普大學宗教研究所攻讀，並取得哲學博士學位。專研佛教哲學、宗教哲學、儒家哲學、東西方宗教傳統與生死探索、臨終關懷。現任佛光山副住持、南華大學學術副校長、生死學系(所)專任教授、佛光大學佛教學系兼任教授等職。曾以數學專長結合佛法，撰述《生命是一種連續函數》一書，從數學與物理概念談生命的永續經營。

莊祖鯤牧師曾經在美國西北大學及三一國際大學獲得化工博士和文化學博士，在工業界及國家級科研單位工作15年之久，並擔任美國波士頓郊區華人聖經教會主任牧師多年。莊牧師也曾深入研究佛法，著有《契合與轉化：基督教與中國傳統文化之關係》、《說禪論道》等跨宗教研究著作。

對談活動除了開放現場免費報名外，也提供線上直播服務，方便海內外關注相關議題的朋友能不受時間與空間的阻礙，與現場觀眾一同聆聽法師與牧師之間精彩的對談。

活動報名網址：https://www.facebook.com/events/172404740053236/

直播網址：1. Youtube直播：https://www.youtube.com/watch?v=YBpQpyKwDJ4

2. 臉書直播：https://www.facebook.com/towisdom/