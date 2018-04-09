親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

唐綺陽星座運勢週報：水逆將結束！事業上有明顯改革變化

不只臉書 LINE對選舉的影響也會愈來愈重要

2018-04-09 07:15聯合報 記者賈寶楠╱即時報導

中原大學策略長吳肇銘認為，LINE對選舉的影響會愈來愈重要，值得觀察。圖／報系資...
中原大學策略長吳肇銘認為，LINE對選舉的影響會愈來愈重要，值得觀察。圖／報系資料照
分享

臉書是近年台灣選舉的戰場，但未必絕對是勝負的關鍵。在台灣滲透率高的社群軟體LINE，今年也將跨足選舉服務，中原大學策略長吳肇銘認為，LINE對選舉的影響會愈來愈重要，值得觀察。

吳肇銘說，台灣年輕人愛用臉書，但LINE在台使用族群更廣泛，還包括中高齡民眾，目前風行的早安、晚安和問候圖，就是長輩愛用LINE的最好證明，加上名人、社團、社區、商號幾乎都有LINE群組，訊息擴散範圍和精準度，都很值得關注。

由於假新聞能迅速傳播，跟社群網路帳號實名制息息相關，吳肇銘認為LINE更接近實名制，加上截圖就能提告，對遏止假新聞有一定效果，在未來選戰會愈來愈受重視，市場也在觀察LINE要如何打年底這場仗，「關鍵仍是分析與應用」。

撈大數據打選戰並不新鮮，競選團隊透過社群網路抓文章、留言，分析掌握輿論動態，可了解敵情，為攻防做好準備，社群軟體還有開放資料平台可用，數據業者早就能做到「資訊可視化」，也能分辨「假捧實酸」留言提高分析準確性。一名市長幕僚說，這些網路時代選舉基本功，LINE若都能配合參選人需求，就可能是更全面的利器。

不過臉書目前仍是眾多參選人的最愛。新北市前副市長侯友宜日前就在平面媒體刊廣告「謝謝加我臉書」，足見對臉書的重視，當天侯的臉書也暴增5萬多個讚。

服務過蔡英文、柯文哲競選團隊的一名廣告商說，臉書對選舉並非萬能，雖然年輕人愛用，但對黨內全民調初選沒用，因為年輕人不太接民調打來的市內電話，對某些打「空戰」高知名度的參選人是危機，所以仍要勤走基層拜票。

他說，也不是每位縣市長參選人都能靠操作臉書為自己加很多分數，台北市長柯文哲的網戰策略會成功，很多因素是因為「他是柯文哲」，其他人沒有柯的特質，又不好改變自己，只能用臉書來防守陣地，「而大家都有臉書和使用技巧」，要擴張支持群眾並不容易。

相關新聞

不靠扶輪社 惜食台灣行動協會長大了

2018-04-08 23:52

「討厭你就算成功了」 假消息、假新聞可能比想像嚴重

2018-04-09 08:13

別再餵了！ 平溪區公所陳米魯減肥中

2018-04-09 00:23

里長伯也惜食 「食享冰箱」自己拿

2018-04-09 00:02

圓山景觀公園 未審招標惹爭議

2018-04-08 23:49

兒童樂園如何活化 仍舉棋不定

2018-04-08 23:46

林明寬 把大安區公所變藝廊

2018-04-08 23:38

路線、裡地不同地價 全國常見

2018-04-08 23:05

城南有意思閉幕音樂會 柯文哲驚喜現身

2018-04-08 21:56

競選文宣掛滿街惹議 余筱萍：很不好意思

2018-04-08 20:11

確定不選了！ 吳碧珠：人生應該在最美好時候結束

2018-04-08 16:57

不當警衛犬改做公關 膽小陳米魯稱職又療癒

2018-04-08 15:09

北市圖推電子書 掃QR Code就可借

2018-04-08 12:42

23歲至50歲讀者 北市圖電子書閱讀主力

2018-04-08 12:42

大安森林公園復育有成 都會也可欣賞螢光點點

2018-04-08 10:51

新北29行政區 過半以上有賞螢景點

2018-04-08 09:57

打造沒圍牆博物館 北市10月呈現「城中」新面貌

2018-04-08 07:52

出席失敗者年會 柯P：成功祕訣在腦袋中要忘記失敗

2018-04-08 07:25

「旅行青蛙」遊客園 教你念童謠

2018-04-07 23:14

柯文哲：多走路 提升存活率

2018-04-07 23:12

3月試辦 北市Ucar至今未上路

2018-04-07 22:48
看更多

熱門文章

確定不選了！ 吳碧珠：人生應該在最美好時候結束

2018-04-08 16:57

殘念！才開2年多 家樂福台南麻豆店要關了

2018-04-08 12:51

法拉利藍寶堅尼超跑助陣 台灣餅店大陸火回台開店

2018-04-08 12:19

學生竟是違停大戶？南部大學學區去年暑假少收7百萬罰金

2018-04-08 15:53

影／清苦仍省下買菜錢 94歲老兵捐小熊撲滿背後有原因

2018-04-08 10:18

傳坑殺觀光客？台東消保官：標示清楚就沒貴不貴問題

2018-04-08 20:35

不識上百年海關地界碑 他放在家當花台30年

2018-04-08 18:24

那一夜食物被掃光！連假塞車讓東澳爆出翻倍的商機

2018-04-08 17:03

墾丁浮潛膩了？老外朝聖更夯這裡的「水上鋼鐵人」

2018-04-08 10:00

埔心牧場樂托邦電音吵鄰居 環保局連續開出5張罰單

2018-04-08 14:56

新開骨科 大湖衛生所已有4名主任級以上專科門診

2018-04-08 19:24

競選文宣掛滿街惹議 余筱萍：很不好意思

2018-04-08 20:11

父權或傳統文化？政治人物靠「冠夫姓」逆轉戰局！

2018-04-08 09:00

別再餵了！ 平溪區公所陳米魯減肥中

2018-04-09 00:23

影／盛世公主基隆港首航 迷人鳴笛聲再現

2018-04-08 18:11

跑酷跑上了古蹟 苗栗縣文觀局要查

2018-04-08 20:08

好消息！宜蘭東澳神秘海灣下個月要重新開放了

2018-04-07 19:25

期待再相會 萬國戲院拆舊匾額熄燈

2018-04-08 20:14

再撐6年今晚仍熄燈 大林鎮喊搶救萬國老戲院

2018-04-08 11:32

嘉義新港50年花生脆 離鄉遊子思念的滋味

2018-04-08 17:20

大安森林公園復育有成 都會也可欣賞螢光點點

2018-04-08 10:51

翻轉逢甲夜市環境 中市府花百萬設油脂截留器

2018-04-08 15:54

跑酷攀爬魚藤坪斷橋 文觀局要查是否違法

2018-04-08 22:53

何明德行善團免費造橋「建1送1」 後壁2座橋通車

2018-04-08 20:11

英才書院梁柱牆面都「空的」 學者盼引入文化內涵

2018-04-08 08:48

神轎衝撞教會 和好禮拜化解衝突

2018-04-08 19:00

服務42年 日月潭「館長」張世佐將退休

2018-04-08 12:49

城南有意思閉幕音樂會 柯文哲驚喜現身

2018-04-08 21:56

不當警衛犬改做公關 膽小陳米魯稱職又療癒

2018-04-08 15:09

好意增建公廁竟成阻力 美濃夥房學堂前景堪虞

2018-04-08 20:18

棄科技從農救己一命 蔡文清立志種出安心蔬菜

2018-04-08 20:16

新北29行政區 過半以上有賞螢景點

2018-04-08 09:57

花壇新農匯農創嘉年華 小農好物任你買

2018-04-08 15:10

台中公園糞水四溢 市民怒：臭死了！

2018-04-08 18:11

逢甲夜市完成油脂截留工程 提升環境品質

2018-04-08 10:47

「討厭你就算成功了」 假消息、假新聞可能比想像嚴重

2018-04-09 08:13

台東縣第一棒球場終有夜間照明 今晚首辦夜間比賽

2018-04-08 17:04

罹癌老阿嬤拾荒養生病兒子 里長貼臉書愛心湧入

2018-04-08 22:52

車禍現場圖重現 竹縣警開發繪圖APP

2018-04-08 08:53

強化救災技能 中市消防局派員赴歐參訓

2018-04-08 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top