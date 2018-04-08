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北市掃墓公車 八個假日載客量破紀錄

2018-04-08 18:14經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

今天是臺北市掃墓公車自3月24日起，每逢假期行駛的最後一天，全日五線總共行駛1,668班次，有5萬8,060人次搭乘。今（2018）年掃墓公車在八個假日期間共行駛1萬7,610班次，載運93萬1,588人次，載運人次較去年增加1％，為有史以來最高紀錄。

今年在市府與公車業者一同努力宣導下，民眾提早上山掃墓效果良好，第一週（3月24日、25日）載運人次較去年第一週增加28.5%，4月1日更創下有史以來單日17.1萬人次的新高紀錄。

掃墓公車營運期間，首都、臺北、大都會等三家客運於富德靈骨樓、富德公墓辦公室、陽明山靈骨樓等三大轉運點附設乘客服務中心，八天共出借3,746套次掃墓工具、396次愛心雨具，幫忙照顧44位小朋友、寄放物品384件。

首都、台北、大都會等3家客運針對今年搭乘掃墓公車的民眾進行問卷調查，總計392份有效抽樣問卷，乘客滿意度高達98.22%，其中民眾感到最滿意的服務依序是掃墓公車班次密集，墓區隨招隨停，乘車方便；駕駛員服務態度親切，逐站播報墓區位置；已及提供無障礙低地板公車服務，上下車省時省力。

民眾對於車內空間擁擠程度較不滿意，主要是崇德線受路幅限制只能行駛中型巴士，加上沿途需管制會車，班次運能有限，尖峰時段車內擁擠所致。未來將加強宣導，請穿越性旅次改搭木柵線或南港線，把運能留給崇德沿線掃墓的民眾使用。

今年除崇德線、軍人公墓線受限道路條件外，其餘各線所有班次都提供無障礙低地板公車服務，增加上下車的便利性及乘車舒適性。

今年掃墓公車在八個假日期間共行駛1萬7,610班次，載運93萬1,588人次，載...
今年掃墓公車在八個假日期間共行駛1萬7,610班次，載運93萬1,588人次，載運人次較去年增加1％，為有史以來最高紀錄。　圖／首都客運提供
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今年掃墓公車在八個假日期間共行駛1萬7,610班次，載運93萬1,588人次，載...
今年掃墓公車在八個假日期間共行駛1萬7,610班次，載運93萬1,588人次，載運人次較去年增加1％，為有史以來最高紀錄。　圖／首都客運提供
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