確定不選了！ 吳碧珠：人生應該在最美好時候結束

2018-04-08 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



已任五屆台北市議長吳碧珠今天受訪證實，確定放棄連任，明天中午將在國民黨台北市議會黨團大會上，向所有黨團成員宣布。吳碧珠表示，對她而言，最重要的一仗已經打完，人生就應該在最美好的時候結束，趁身體還勇健，可以到處走走。

而吳碧珠確定交棒後，傳出包含現任副議長陳錦祥、黨資深議員歐陽龍、秦慧珠與黨團前書記長王欣儀都有意角逐議長寶座。副議長部分，地方則傳出包含議員闕枚莎、葉林傳有意接棒，群雄並起。

此外，也因為吳碧珠放棄連任，國民黨台北市內湖南港區與士林北投區市議員提名，均可望恢復原本地方評估情形，由目前公告提名4席增額1席，改提名5席，擴增新人參選空間。

出身士林望族，已擔任台北市議員37年的吳碧珠，1994年當選第7屆台北市議會副議長，4年後再進一步拿下第8屆台北市議會議長，之後5連任議長至今，任期橫跨前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲3位市長，一直被視為議會重要安定力量。

但今年初隨市議員改選提名日近，吳碧珠接受本報訪問時，首度鬆口考慮個人生涯規劃，也希望給年輕人機會，慎重思考年底放棄爭取連任。吳的動向引發黨內高度重視，不僅黨高層頻頻勸留，議會黨團成員日前也邀吳下午茶挽留。

也因為吳碧珠放棄連任想法，日前黨中央為挽留她，才決定尊重吳碧珠年底市議員應保守提名建議，卻因此引發軒然大波。但經長考，吳碧珠仍決定放棄連任，並於明天台北市議會下午開議前，先於早上11時召開的國民黨團黨團大會中宣布。

吳碧珠表示，她預計將在明天黨團大會議案討論結束後，約中午12時40分結尾致詞上，向黨團議員報告不選決定。

至於放棄連任後，包含議長選舉或地方議員選舉是否將支持特定新人？吳碧珠說，所有的議員同仁與新人，對她而言都是兄弟姊妹，她放棄連任後，不會支持特定對象，但強調黨的台北市議員選舉與黨正副議長選舉都仍會盡力輔選。

由於吳碧珠決定突然，黨內多希望吳能再選一屆。吳碧珠受訪時表示，她8年前就開始考慮放棄連任，就一直被勸留，對她而言，最重要的一仗早已打完，「人生就應該在最美好的時候結束」，否則再當4年，她退的時候已經73歲。