卯澳灣列保護區 戲水旅遊勿違規採捕水產

2018-04-08 16:41 中央社 新北8日電



新北市貢寮區的卯澳灣風景優美，適合民眾假日出遊及戲水，但市府提醒卯澳灣公告劃定為貢寮保育區，民眾戲水旅遊時勿違規採捕水中生物，否則最高可處新台幣15萬元罰鍰。

卯澳灣為東北角峽灣，位於大陸沿岸流及黑潮的交會處，擁有天然岩礁、沙溝、珊瑚礁、海蝕平臺及海藻林等自然棲地，海流交換旺盛且富含營養源， 提供海洋生物充足的食物及適合繁殖及育幼的庇護所，孕育了豐富的藻類、九孔、龍蝦、海膽等海洋生物資源。

農業局指出，為維護棲地的生物多樣性，新北市政府公告並劃定卯澳灣為貢寮保育區保護特定種類，並不定期進行當地原生水產動物增殖放流。

公告禁止以一支釣以外的漁船進入作業，潛水客不得採捕生物，每年10月1日起至次年4月15日石花菜禁止採捕、麒麟菜自每年9月1日起至次年3月15日禁止採捕；九孔殼長未滿4公分者、龍蝦及珊瑚礁魚類魚體長未滿20公分者、海膽不含刺殼長未滿8公分者都禁止採捕，大法螺及珊瑚全面禁止採捕，違者可處新台幣3到15萬元罰鍰。

新北市政府農業局長李玟表示，卯澳灣是極具地方特色的海洋保護區，週邊有卯澳漁村、石頭厝、三貂角燈塔及舊草嶺自行車道等特色景點，民眾觀光遊憩時可到卯澳灣潮間帶親近海洋，但籲請大家遵守相關保育規定，相信在政府、民眾及漁民大家共同努力下，海洋資源得 以生生不息，漁業經營能永續發展。