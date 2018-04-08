打造沒圍牆博物館 北市10月呈現「城中」新面貌

2018-04-08 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨陸續前往萬華區西昌街、中山地下街爵士廣場了解「艋舺」、「城中」兩處「城市博物館」發展狀況，同時也宣布今年10月將呈現「城中」城市博物館的面貌。

北市府近年陸續研擬、推動「城市博物館」包含北投、大稻埕、城中、艋舺、城南等5處，要把具歷史意義的建築與街區打造成沒圍牆的博物館；柯文哲昨前往西昌街參訪在地老店，先在三秀打鐵店體驗打鐵技藝，又到老濟安青草店感受煥然一新的店面環境、產品包裝，感到很滿意，得知老濟安準備發展網購後，更交辦相關局處提供協助。

柯文哲隨後趕到中山地下街爵士廣場參加「心中山生活節」開幕儀式，他致詞表示，「城中」城市博物館的計畫就在中山站到雙連站的線形區域，地下街部分已透過誠品公司協助全面改善，地上帶狀公園景觀、親子空間、建立文創聚落等目標也將透過「心中山」計畫陸續改造，今年改良爵士廣場就是第一步，而生活節只是暖身，「城中」城市博物館的面貌會在10月「白晝之夜」前，呈現給大家。