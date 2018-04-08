出席失敗者年會 柯P：成功祕訣在腦袋中要忘記失敗

2018-04-08 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市產發局為鼓勵青年創新創業，昨與與國家實驗研究院、台灣矽谷創業家協會等單位合辦「失敗者年會」，邀請台北市長柯文哲、網路趨勢觀察家Mr.6劉威麟，及PTT水球發明人戴志洋擔任勇氣演講人，鼓勵青年勇於創新不要害怕失敗。

柯文哲以自己挑戰一日雙塔的經驗分享，成功的秘訣在於腦袋中要忘記失敗，因為人往往會因為15%失敗的可能，而放棄85%成功的機會，如果一直想著失敗，就很難成功。他也以台北燈節移師西門町舉辦為例指出，創新需要冒險，當時如果不是很大勇氣不敢封中華路，因為每個小時光公車流量就200多班次。當時交通局及警察局也以過去沒有先例而反對，但在他的堅持下，所有單位只能往前去，因此堅持也是不可缺少的。

網路趨勢觀察家劉威麟分享，自己創辦的網路公司曾面臨員工不斷出走，幾年前又消失在網路圈的心路歷程。他說，失敗本身原是無色無味，而目前的網路世界發展，人們更常獲得負面評價或悲觀訊息。因此，社會需要的是更多願意接受失敗，給予失敗客觀評價的網路公民。

具有PTT站長、駭客、搖滾歌手三重身分的PTT水球發明人戴志洋表示，他從求學時代就一直在創業，也一直失敗，從來不曾享受過成功果實。但他認為，失敗需要被界定，有些因他人造成的挫折確實會影響自己的人生，但真的不能責怪自己。他強調，肯定自己的努力在這個新世代更顯重要，他將持續寫下自己的經驗，期待成為下一代創業家的養分。