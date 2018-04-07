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藍由侯友宜出線 成吳秉叡退出關鍵

2018-04-07 18:09聯合報 記者祁容玉╱即時報導

民進黨立委吳秉叡角逐下屆黨內新北市長提名，力拚年餘，日前還提出「大台北灣區計畫」政見，今天卻突然在臉書宣布「放下」，等同退出新北市長提名戰，據了解，國民黨新北市長確定由侯友宜出線，是民進黨加速換將的關鍵。

吳秉叡2016年成功從不分區立委轉戰區域立委，就開始積極備戰下屆新北市長選舉，首波主打「20年來，我一直在這裡。」以過去他跟隨老縣長蘇貞昌身邊，為台北縣、新北市打拚的日子宣傳。

2017年初吳秉叡再打出第二波「新北重開機」文宣，並與黨籍議員、立委在新北市各地會勘，主打新北市升格後卻原地踏步的問題，他曾在與總統蔡英文便當盒時，說到他新北已經跑了好幾圈，證明他的參選決心。

即使外界一直「唱衰」，吳秉叡強調自己持續努力，蘇系成員更多次力挺，吳秉叡也曾多次透過秉友會造勢，近期邀50多名黨籍立委大團結站台，更提出大台北灣區計畫，展現對新北市政的擘畫。

吳秉叡近期臉書原本還以一系列文章，分篇說明大台北灣區計畫的細節，看不出退選跡象，今天卻突然在臉書發文宣布「放下」，不再爭取新北市長黨內提名，新北地方人士透露，關鍵就是昨天國民黨確定由侯友宜出線一事。

該名地方人士表示，民進黨內部及蘇系成員原本態度就是讓吳秉叡拚拚看，同時靜待國民黨人選出爐，吳秉叡近期提出大台北灣區計畫，同時頻頻對侯友宜、周錫瑋發動攻勢，就是他的最後一搏，若國民黨不是由侯友宜代表選新北市長，或許吳秉叡還有機會走到最後。

但侯友宜昨天通過國民黨初選，吳秉叡的內部民調數字，卻始終在20%上下徘徊，民進黨已是不得換將，蘇系內部也有默契，隨著身兼黨主席的蔡英文出手勸退吳，接任總統府秘書長的陳菊9日將拜會蘇貞昌，據傳蔡英文也會在出訪前與蘇會面，蘇貞昌代表民進黨參選新北市的態勢，已幾成定局。

吳秉叡（前右）力拚黨內新北市長提名年餘，今卻宣布「放下」退出，據了解關鍵就在國民...
吳秉叡（前右）力拚黨內新北市長提名年餘，今卻宣布「放下」退出，據了解關鍵就在國民黨由侯友宜出線。圖／吳秉叡辦公室提供
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吳秉叡（中）力拚黨內新北市長提名年餘，今卻宣布「放下」退出，據了解關鍵就在國民黨...
吳秉叡（中）力拚黨內新北市長提名年餘，今卻宣布「放下」退出，據了解關鍵就在國民黨由侯友宜出線。圖／吳秉叡辦公室提供
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吳秉叡力拚黨內新北市長提名年餘，今卻宣布「放下」退出，據了解關鍵就在國民黨由侯友...
吳秉叡力拚黨內新北市長提名年餘，今卻宣布「放下」退出，據了解關鍵就在國民黨由侯友宜出線。圖／吳秉叡辦公室提供
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吳秉叡侯友宜
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