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綠營北市議員初選 新人有加權、老將打搶救牌

2018-04-07 00:42聯合報 記者莊琇閔魏莨伊／台北報導

日前桃園市長鄭文燦（左）也專程北上陪伴台北市中正萬華區現任議員周威佑（中）掃街。...
日前桃園市長鄭文燦（左）也專程北上陪伴台北市中正萬華區現任議員周威佑（中）掃街。 記者魏莨伊／攝影
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民進黨台北市議員初選民調後天起展開，由於今年新人及青年參選最多可加權20%，已完成初選的新北、高雄市都有現任議員因此落馬，讓北市現任民進黨議員個個緊張。除文宣催票、大打告急牌，在北市綠營還無「母雞」的情況下，只能請出黨內大咖助選，或和其他選區友好議員聯手，相互拉抬聲勢。

現任議員梁文傑，上次選舉在中山大同區拿下第一高票，這回新人來勢洶洶，讓他大喊選情告急。他除請高雄市長陳菊拍廣告，昨天請來桃園市長鄭文燦北上助選，今下午陳菊更將專程北上，陪他到台北保安宮參拜，並與車隊掃街，大打「花媽牌」。

昨天梁文傑由相識逾20年的鄭文燦陪同，前往濱江市場拜票。梁表示，選民都以為他很穩，但知名度不等於初選支持度，加上新人有民調加權，讓他有相當大的危機感。請出黨內大咖相挺，他說，因「台北的母雞找不到，只能從別的縣市找母雞來」。

中山大同區唯一新人陳怡君，知名度竄升快，除了前副總統呂秀蓮曾陪同掃街，還打出「來自阿扁的請託」，以及前觀傳局長簡余晏「唯一支持」口號。簡曾任該區市議員，近日頻頻陪同掃街，也讓同選區其他現任議員壓力倍增。

同樣競爭激烈的還有中正萬華區，新人老將7搶4席，現任市議員周威佑喊出「苦幹哥」名號，盼博得選民支持，9日下午更請出陳菊陪同掃街。

而新人余筱萍，今天請出老爸余天現身兩場掃街活動，還打出選前之夜演唱會，8日晚間將在西本願寺舉辦音樂會活動，請來資深藝人王彩樺、郭子乾等人站台。

民進黨這次除了松山信義、大安文山外，其他4個選區都要初選，因此這兩個選區的議員也義氣相挺，議員許淑華為港湖區議員李建昌拉票，阮昭雄則為中正萬華區議員顏聖冠催票。

據了解，民進黨市黨部日前進行民調，發現有現任議員的支持度比預期落後，讓老將憂心不已。有議員表示，因是現任，支持者沒意識到初選的重要性，很多支持者不知道要初選，因此要把握這兩天提醒支持者，下周在家顧電話支持。

民進黨陳菊
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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