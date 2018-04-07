霸王停車30天 北市將拖去賣

2018-04-07 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



北市交通局擬立法，只要發現車輛停在同一格位逾30天，且未繳停車費就拖吊。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北市停車大不易，卻有停車格位遭汽機車久占，一停好幾十天。為解決這問題，北市交通局擬修法，只要發現車輛停在同一格位逾30天，且未繳停車費，將直接拖吊移置保管場，公告3個月後無人認領，就公告拍賣。若修法順利，最快年底上路。

北市停管處統計，至去年底，全市路外公有停車場有3萬7386格，市有路邊停車位26萬6008格，但相較於全市逾180萬輛汽機車，仍是僧多粥少。

停管處表示，久停的車輛大致分兩種，一種是廢棄車輛，由環保局直接拖吊處理，但因廢汽車認定嚴格，部分久停車輛外觀雖老舊，但尚未到廢棄的地步，可能因欠很多稅費，如停車費、牌照或燃料稅等，車主不想付又懶得報廢，一直停在路邊。

停管處表示，久停車輛除非欠了很多稅費，行政執行分署才會移送強制執行，把拍賣所得價金還給移送機關，不然一般不會拖吊。

此外，部分車輛停在路外停車場好幾月，最後依停車場須知，被拖吊至濱江保管場，但因缺乏拍賣法源依據，保管場移置車輛愈來愈多，累計已有32輛，造成保管場空間壓力。

為此，交通局擬修訂台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例，未來車輛在路邊停車場停放同一格位逾30天，或在路外停車場進場逾30天，又未繳停車費者，將直接拖吊。

至於被拖吊移置保管場的車輛，只要公告滿3個月仍無人認領，交大就會公告拍賣，拍賣所得扣除移置費、保管費及其他必要費用後，依法提存。停管處表示，自治條例須送市議會審議，最快今年底上路。