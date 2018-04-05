平溪老人照顧老老人成常態 96歲獨居嬤：我有靠山

2018-04-05 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



平溪天燈節近年紅遍世界，成千上萬的天燈冉冉升空，平溪為遊客製造幸福感的背後，卻藏著一股淡淡的哀愁。

根據新北戶政事務所統計，平溪102年還有5002人，之後就狂掉，去年底剩下4719人，出生數去年前年各只有24人，平均一個月才生2個嬰兒，年輕人大多到外地謀生，白天的平溪，沒有遊客走到的地方，放眼看去就是老人。

平溪區的老人全台之冠，已進入超超高齡社會，七十多歲照顧八九十歲老人，成了山上的常態，

96歲林廖勉、林鍾皮（83歲）、林杜秀花（81歲）3人是妯娌，五六十年的感情，好得像姐妹，老伴去逝後，獨居的三人更像連體嬰，早上一起去運動，一起到廟裡拜拜，一起參加關懷據點活動，幾乎形影不離，平溪人稱為「三仙老公仔標」。

「看到小嬸家的門打開了，我就開心」林廖勉住在山腳下，大門正對著山坡上的小嬸家，林杜秀花說，早上起來看到大嫂的門打開，住隔壁的嫂嫂林鍾皮家的燈亮了，表示她們都起來了，這裡有六七戶都只住一人，彼此守望是他們一天的開始。

「會寂寞嗎？」記者問，林廖勉搶著回答「習慣就好」，她說，是她們不去跟孩子住，不是孩子不讓她們住，她腳不好，樓梯爬不上去，白天孩子上班去，她不敢出門，