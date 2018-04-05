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平溪老人照顧老老人成常態 96歲獨居嬤：我有靠山

2018-04-05 23:10聯合報 記者吳淑君╱即時報導

平溪天燈節近年紅遍世界，成千上萬的天燈冉冉升空，平溪為遊客製造幸福感的背後，卻藏著一股淡淡的哀愁。

根據新北戶政事務所統計，平溪102年還有5002人，之後就狂掉，去年底剩下4719人，出生數去年前年各只有24人，平均一個月才生2個嬰兒，年輕人大多到外地謀生，白天的平溪，沒有遊客走到的地方，放眼看去就是老人。

平溪區的老人全台之冠，已進入超超高齡社會，七十多歲照顧八九十歲老人，成了山上的常態，

96歲林廖勉、林鍾皮（83歲）、林杜秀花（81歲）3人是妯娌，五六十年的感情，好得像姐妹，老伴去逝後，獨居的三人更像連體嬰，早上一起去運動，一起到廟裡拜拜，一起參加關懷據點活動，幾乎形影不離，平溪人稱為「三仙老公仔標」。

「看到小嬸家的門打開了，我就開心」林廖勉住在山腳下，大門正對著山坡上的小嬸家，林杜秀花說，早上起來看到大嫂的門打開，住隔壁的嫂嫂林鍾皮家的燈亮了，表示她們都起來了，這裡有六七戶都只住一人，彼此守望是他們一天的開始。

「會寂寞嗎？」記者問，林廖勉搶著回答「習慣就好」，她說，是她們不去跟孩子住，不是孩子不讓她們住，她腳不好，樓梯爬不上去，白天孩子上班去，她不敢出門，

山上靜靜的，孩子常回來看她，女兒也會寄吃的來，這個房子她住82年了，很有感情，她離不開這個房子，沒伴找小嬸就好了，「這裡有這兩個小嬸給我當靠山」。

平溪天燈節近年紅遍世界，平溪為遊客製造幸福感的背後，卻藏著一股淡淡的哀愁。記者吳...
平溪天燈節近年紅遍世界，平溪為遊客製造幸福感的背後，卻藏著一股淡淡的哀愁。記者吳淑君／攝影
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平溪老人人口是全台之冠。記者吳淑君／攝影
平溪老人人口是全台之冠。記者吳淑君／攝影
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在平溪老街晒太陽的老人。記者吳淑君／攝影
在平溪老街晒太陽的老人。記者吳淑君／攝影
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96歲林廖勉（左起）、林杜秀花（81歲）、林鍾皮（83歲）、獨居的三人形影不離，...
96歲林廖勉（左起）、林杜秀花（81歲）、林鍾皮（83歲）、獨居的三人形影不離，平溪人稱為「三仙老公仔標」。記者吳淑君／攝影
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96歲林廖勉（左起）、林杜秀花（81歲）、林鍾皮（83歲）、獨居的三人形影不離，...
96歲林廖勉（左起）、林杜秀花（81歲）、林鍾皮（83歲）、獨居的三人形影不離，平溪人稱為「三仙老公仔標」。記者吳淑君／攝影
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林廖勉住在山腳下，大門正對著山坡上的小嬸家，彼此守望是他們一天的開始。記者吳淑君...
林廖勉住在山腳下，大門正對著山坡上的小嬸家，彼此守望是他們一天的開始。記者吳淑君／攝影
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林廖勉住在山腳下，大門正對著山坡上的小嬸家，彼此守望是他們一天的開始。記者吳淑君...
林廖勉住在山腳下，大門正對著山坡上的小嬸家，彼此守望是他們一天的開始。記者吳淑君／攝影
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平溪天燈獨居
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