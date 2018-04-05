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柯文哲內湖農場拍片頻忘詞 不忘關心毒品問題

2018-04-05 17:53聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市長柯文哲今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片，最初因經驗豐富，NG次數不算多，反而是農場負責人許有勝不停吃螺絲笑場，但柯在後半段錄影時，疑似因台詞過長記不住，頻喊暫停看台詞；由於農場工作人員有不少都是毒品更生人，柯文哲最後也不忘關心中綴生與毒品問題，將要研擬改善方案。

「你的有機農場也有食農教育，最重要的是給那些年輕人重新開始的機會，責任重大耶。」「是啊，做有機農民就是有理想、使命感。」柯文哲與許有勝今天滿滿的對手戲，從農場入口一路拍到溫室、菜園間，相較許，經驗豐富的柯反而不像素人演員，NG次數不算多。

「台北要發展，有機農業要當後盾；市民吃的好，生活環境好，這個城市才有力氣向前衝。」這是柯文哲今天拍攝推廣有機農業宣傳影片的重點台詞之一，不過，柯每講到後盾、靠山就忘詞，頻頻暫停惡補台詞，幕僚還一度建議要改製作大字報提醒；但最後柯沒使用大字報，乾脆撕下該段台詞折成單字卡狀，專注閱讀、記憶後才總算過關。

柯文哲後續也體驗農場的窯烤Pizza，滾起麵團、沾上番茄醬、撒上食材與起司，還與前來農場體驗的民眾共享有機素食午餐，並在用餐後合影留念。

柯在與農場相關人士聊天時也指出，北市15歲以上、國中畢業沒升學的孩子，吸毒可能性是繼續升學的99倍；因此問題在於學校管不到的年輕人，接下來他會請相關局處研究中輟生與毒品問題對策。

台北市長柯文哲(前排左)今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片。記者翁浩...
台北市長柯文哲(前排左)今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片。記者翁浩然／攝影
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台北市長柯文哲(前排左)今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片，同時體驗...
台北市長柯文哲(前排左)今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片，同時體驗農場的窯烤Pizza。記者翁浩然／攝影
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台北市長柯文哲(前排右)今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片，但後半段...
台北市長柯文哲(前排右)今天到內湖區向陽農場拍攝推廣有機農產的宣傳影片，但後半段頻忘詞，要幕僚遞台詞給他。記者翁浩然／攝影
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柯文哲毒品升學
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