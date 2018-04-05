清明掃墓出遊 新北多處道路車多擁擠

2018-04-05 16:23 中央社 新北5日電



今天是清明節，許多民眾外出掃墓或把握好天氣出遊踏青，一早各地車多，新北市交通局表示，多處車多但已逐漸紓解，掃墓路段可能因提前掃墓等分流影響，未出現壅塞情形。

交通局表示，因應清明節連假各墓區可能湧現人潮與龐大交通量，新北市政府規劃41條掃墓專車路線供民眾選擇，以維護墓區周邊道路交通順暢，但由於加上出遊及返鄉人潮，新北市多處道路一早就出現車多情形。

交通局表示，根據交控中心的監管，受到高速公路高承載管制影響，各交流道及周邊道路從上午約7時就出現車多壅塞，甚至回堵2到3公里，尤其是石碇交流道及台64線接中和、台65接土城等路段都出現回堵，但到上午10時左右陸續紓解。

至於市府預估淡水北新路（往三芝）、五股成泰路與孝義路、中和興南路（往烘爐地）、土城青雲路接石門路、台2線（金山萬里）等10大易壅塞掃墓路段，可能因掃墓人潮提前或另擇連假其他時段掃墓等分流影響，今天雖然車多，但大多路段未達壅塞情形。

但可能受到掃墓及出遊車潮加乘效果，交通局表示，各主要風景區周邊道路都出現車多情形，尤其是上午10時以後壅塞情形更明顯，九份老街已啟動交通管制措施，烏來及淡水等景點也出現車多擁擠。

交通局呼籲，為避免交通壅塞，請多利用新北市清明服務網規劃搭乘掃墓專車或大眾運輸工具前往祭祖，出遊時可多加利用警察廣播電台及各地資訊可變標誌系統發布即時交通資訊，掌握道路狀況，讓清明節掃墓、返鄉及出遊交通更順暢。